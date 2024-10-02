https://ria.ru/20241002/chernyshenko-1975946448.html

Движение по финбезопасности станет кузницей кадров, заявил Чернышенко

Движение по финбезопасности станет кузницей кадров, заявил Чернышенко - РИА Новости, 02.10.2024

Движение по финбезопасности станет кузницей кадров, заявил Чернышенко

Международное движение по финансовой безопасности призвано стать кузницей кадров для национальных антиотмывочных систем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:31

2024-10-02T14:31

2024-10-02T14:52

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Международное движение по финансовой безопасности призвано стать кузницей кадров для национальных антиотмывочных систем, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Уверен, с каждым годом к движению станут присоединяться все новые сторонники и, конечно, в итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества. Рассчитываем, что движение станет кузницей кадров для национальных антиотмывочных систем", - сказал зампред правительства на полях финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. Чернышенко отметил, что необходимо формировать руководящие органы движения, включая президиум и исполком, а также определить их функционал. В сентябре в Финансовом университете при правительстве РФ прошла Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Идею о его создании в октябре 2023 года высказал студент из Бразилии Аугусто Леммерц на встрече президента РФ Владимира Путина с финалистами третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, правительство рф, общество