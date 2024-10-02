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Власти Ирана давали борту российской делегации пролет в безопасной зоне - РИА Новости, 02.10.2024
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00:49 02.10.2024 (обновлено: 00:53 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/chernyshenko-1975843483.html
Власти Ирана давали борту российской делегации пролет в безопасной зоне
Власти Ирана давали борту российской делегации пролет в безопасной зоне - РИА Новости, 02.10.2024
Власти Ирана давали борту российской делегации пролет в безопасной зоне
Авиационные власти Ирана давали борту делегации РФ, летевшему в Катар, пролет в безопасной зоне в районе Омана, но самолету не хватило бы топлива, заявил глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:49
2024-10-02T00:53
иран
россия
дмитрий чернышенко
катар
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МИНВОДЫ, 2 окт - РИА Новости. Авиационные власти Ирана давали борту делегации РФ, летевшему в Катар, пролет в безопасной зоне в районе Омана, но самолету не хватило бы топлива, заявил глава делегации, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Авиационные власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне, в районе Омана, но это очень далеко, нам бы не хватило топлива по этому маршруту, поэтому было принято решение на дозаправку сюда (в Минеральные Воды - прим.), - сказал журналистам зампред правительства. Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах.Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
https://ria.ru/20241002/chernyshenko-1975842268.html
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иран, россия, дмитрий чернышенко, катар
Иран, Россия, Дмитрий Чернышенко, Катар
Власти Ирана давали борту российской делегации пролет в безопасной зоне

Чернышенко: Иран давал возможность пролета в безопасной зоне в районе Омана

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МИНВОДЫ, 2 окт - РИА Новости. Авиационные власти Ирана давали борту делегации РФ, летевшему в Катар, пролет в безопасной зоне в районе Омана, но самолету не хватило бы топлива, заявил глава делегации, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Авиационные власти Ирана давали нам пролет в безопасной зоне, в районе Омана, но это очень далеко, нам бы не хватило топлива по этому маршруту, поэтому было принято решение на дозаправку сюда (в Минеральные Воды - прим.), - сказал журналистам зампред правительства.
Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.
В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах.
Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву
00:33
 
ИранРоссияДмитрий ЧернышенкоКатар
 
 
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