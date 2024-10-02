https://ria.ru/20241002/chernyshenko-1975842268.html
Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву
Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву - РИА Новости, 02.10.2024
Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву
Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минводах из-за закрытия воздушного... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:33
2024-10-02T00:33
2024-10-02T01:13
оман
россия
москва
дмитрий чернышенко
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975752310_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_1722b82f80f939da71f33f9a88040e18.jpg
МИНВОДЫ, 2 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, вернется в Москву, сообщил журналистам Чернышенко."Принято решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку мы не можем подвергать риску делегацию, будем ждать подтверждения от авиационных властей от властей стран, которые нас должны принимать", - сказал зампред правительства.Ранее самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных Водах.Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
оман
россия
москва
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975752310_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_475d32de69c261e0f38b0e530b8272af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оман, россия, москва, дмитрий чернышенко, катар
Оман, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Катар
Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву
Чернышенко: борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву
МИНВОДЫ, 2 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, вернется в Москву, сообщил журналистам Чернышенко.
"Принято решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку мы не можем подвергать риску делегацию, будем ждать подтверждения от авиационных властей от властей стран, которые нас должны принимать", - сказал зампред правительства.
Ранее самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.
Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.
В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных Водах.
Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.