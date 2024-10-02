https://ria.ru/20241002/chernyshenko-1975842268.html

Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву

Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву - РИА Новости, 02.10.2024

Борт с российской делегацией, севший в Минводах, вернется в Москву

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минводах из-за закрытия воздушного... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:33

2024-10-02T00:33

2024-10-02T01:13

оман

россия

москва

дмитрий чернышенко

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975752310_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_1722b82f80f939da71f33f9a88040e18.jpg

МИНВОДЫ, 2 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, вернется в Москву, сообщил журналистам Чернышенко."Принято решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку мы не можем подвергать риску делегацию, будем ждать подтверждения от авиационных властей от властей стран, которые нас должны принимать", - сказал зампред правительства.Ранее самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск.В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных Водах.Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.

оман

россия

москва

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оман, россия, москва, дмитрий чернышенко, катар