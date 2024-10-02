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В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию - РИА Новости, 02.10.2024
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21:11 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/chechnya-1976042456.html
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию - РИА Новости, 02.10.2024
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:11
2024-10-02T21:11
палестина
ахмед дудаев
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "В Наурском районе прошло заседание Консультационного совета при Главе ЧР, в ходе которого передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации "Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного", — рассказал журналистам Дудаев. По словам чеченского министра, на протяжении многих лет "благодаря пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова" в республике не было конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. "Это наш общий дом для всех религий и народов", — добавил он. В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины. Для их компактного проживания в республике было начато строительство коттеджного поселка, которое было завершено в июне этого года.
https://ria.ru/20240928/muftiy-1975262614.html
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палестина, ахмед дудаев, россия, чеченская республика (чечня)
Палестина, Ахмед Дудаев, Россия, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию

Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНочной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть Сердце Чечни, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть "Сердце Чечни", Чеченская Республика. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"В Наурском районе прошло заседание Консультационного совета при Главе ЧР, в ходе которого передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации "Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного", — рассказал журналистам Дудаев.
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По словам чеченского министра, на протяжении многих лет "благодаря пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова" в республике не было конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей.
"Это наш общий дом для всех религий и народов", — добавил он.
В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины. Для их компактного проживания в республике было начато строительство коттеджного поселка, которое было завершено в июне этого года.
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ПалестинаАхмед ДудаевРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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