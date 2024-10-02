https://ria.ru/20241002/chechnya-1976042456.html

В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию

В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию - РИА Новости, 02.10.2024

В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию

Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:11

2024-10-02T21:11

2024-10-02T21:11

палестина

ахмед дудаев

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "В Наурском районе прошло заседание Консультационного совета при Главе ЧР, в ходе которого передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации "Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного", — рассказал журналистам Дудаев. По словам чеченского министра, на протяжении многих лет "благодаря пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова" в республике не было конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. "Это наш общий дом для всех религий и народов", — добавил он. В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины. Для их компактного проживания в республике было начато строительство коттеджного поселка, которое было завершено в июне этого года.

https://ria.ru/20240928/muftiy-1975262614.html

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палестина

россия

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палестина, ахмед дудаев, россия, чеченская республика (чечня)