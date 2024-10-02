https://ria.ru/20241002/chechnya-1976042456.html
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию - РИА Новости, 02.10.2024
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:11
2024-10-02T21:11
2024-10-02T21:11
палестина
ахмед дудаев
россия
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941820526_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ec85ade5c600b088455959cd621a78a0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "В Наурском районе прошло заседание Консультационного совета при Главе ЧР, в ходе которого передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации "Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного", — рассказал журналистам Дудаев. По словам чеченского министра, на протяжении многих лет "благодаря пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова" в республике не было конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей. "Это наш общий дом для всех религий и народов", — добавил он. В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины. Для их компактного проживания в республике было начато строительство коттеджного поселка, которое было завершено в июне этого года.
https://ria.ru/20240928/muftiy-1975262614.html
https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941820526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00aa49cd34c62d5e8a0c00e02ec25717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, ахмед дудаев, россия, чеченская республика (чечня)
Палестина, Ахмед Дудаев, Россия, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне
ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Палестинскую национально-культурную автономию зарегистрировали в Чечне, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"В Наурском районе прошло заседание Консультационного совета при Главе ЧР, в ходе которого передал старейшине палестинской общины в Чеченской Республике Альхагу Насефу свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации "Местная общественная организация национально-культурной автономии палестинцев г. Грозного", — рассказал журналистам Дудаев.
По словам чеченского министра, на протяжении многих лет "благодаря пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова" в республике не было конфликтных ситуаций с представителями различных конфессий и национальностей.
"Это наш общий дом для всех религий и народов", — добавил он.
В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины
. Для их компактного проживания в республике было начато строительство коттеджного поселка, которое было завершено в июне этого года.