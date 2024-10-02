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Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России - РИА Новости, 02.10.2024
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16:34 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/burya-1975989948.html
Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России
Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России - РИА Новости, 02.10.2024
Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России
Причиной песчаных бурь в южных регионах России стала засушливая погода в сентябре, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:34
2024-10-02T16:34
россия
астраханская область
марина макарова
гидрометцентр
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Причиной песчаных бурь в южных регионах России стала засушливая погода в сентябре, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Чаще пыльные бури бывают весной, осенью их вероятность поменьше. Это последствия погоды, засушливых условий в низовьях Волги и Дона. Другим следствием было то состояние почвы – недостаток влаги, выгоревшая трава, понятно, что сильный ветер может все это легко поднимать", - сказала Макарова. Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
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россия, астраханская область, марина макарова, гидрометцентр, происшествия
Россия, Астраханская область, Марина Макарова, Гидрометцентр, Происшествия
Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России

Гидрометцентр назвал засушливую погоду причиной песчаных бурь на юге России

© Фото : Елена Ермакова/ВКонтактеПыльная буря
Пыльная буря - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Елена Ермакова/ВКонтакте
Пыльная буря. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Причиной песчаных бурь в южных регионах России стала засушливая погода в сентябре, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Чаще пыльные бури бывают весной, осенью их вероятность поменьше. Это последствия погоды, засушливых условий в низовьях Волги и Дона. Другим следствием было то состояние почвы – недостаток влаги, выгоревшая трава, понятно, что сильный ветер может все это легко поднимать", - сказала Макарова.
Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.
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РоссияАстраханская областьМарина МакароваГидрометцентрПроисшествия
 
 
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