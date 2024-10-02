https://ria.ru/20241002/burya-1975989948.html

Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России

Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России - РИА Новости, 02.10.2024

Синоптик назвал причину песчаных бурь на юге России

Причиной песчаных бурь в южных регионах России стала засушливая погода в сентябре, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:34

2024-10-02T16:34

2024-10-02T16:34

россия

астраханская область

марина макарова

гидрометцентр

происшествия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Причиной песчаных бурь в южных регионах России стала засушливая погода в сентябре, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Чаще пыльные бури бывают весной, осенью их вероятность поменьше. Это последствия погоды, засушливых условий в низовьях Волги и Дона. Другим следствием было то состояние почвы – недостаток влаги, выгоревшая трава, понятно, что сильный ветер может все это легко поднимать", - сказала Макарова. Пыльные бури накрыли ряд регионов Южного федерального округа в воскресенье днем. Они были замечены в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии.

https://ria.ru/20240801/burya-1963350433.html

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астраханская область

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Варвара Скокшина

россия, астраханская область, марина макарова, гидрометцентр, происшествия