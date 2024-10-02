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Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме - РИА Новости, 02.10.2024
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Религия
 
04:15 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html
Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме
Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме - РИА Новости, 02.10.2024
Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме
Буддисты могут применять насилие при самообороне, но должны адекватно реагировать на угрозу и не руководствоваться гневом, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:15
2024-10-02T04:15
религия
индия
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Буддисты могут применять насилие при самообороне, но должны адекватно реагировать на угрозу и не руководствоваться гневом, рассказал РИА Новости председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). По данным на сайте ООН, Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) отмечается 2 октября, "в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия". "Буддисты с начала своего духовного пути прежде всего должны отказаться от насилия, то есть от причинения вреда живым существам. Конечно, бывают ситуации, когда человек вынужден применить насилие, например, при самообороне, даже в этом случае буддист не должен руководствоваться гневом или ненавистью. Буддист должен проявлять сострадание даже к своему обидчику, адекватно реагируя на угрозу", - сказал Киришов. Он также предостерег буддистов от применения насилия, когда человеку ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240902/putin-1969996707.html
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индия, махатма ганди, оон
Религия, Индия, Махатма Ганди, ООН
Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме

Глава ЦДУБ Йонтен: буддисты могут применять насилие при самообороне

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСтатуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае
Статуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Статуя Будды в храме Цугольского дацана в Забайкальском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Буддисты могут применять насилие при самообороне, но должны адекватно реагировать на угрозу и не руководствоваться гневом, рассказал РИА Новости председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
По данным на сайте ООН, Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) отмечается 2 октября, "в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия".
"Буддисты с начала своего духовного пути прежде всего должны отказаться от насилия, то есть от причинения вреда живым существам. Конечно, бывают ситуации, когда человек вынужден применить насилие, например, при самообороне, даже в этом случае буддист не должен руководствоваться гневом или ненавистью. Буддист должен проявлять сострадание даже к своему обидчику, адекватно реагируя на угрозу", - сказал Киришов.
Он также предостерег буддистов от применения насилия, когда человеку ничего не угрожает.
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