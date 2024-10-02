https://ria.ru/20241002/buddizm-1975853775.html

Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме

Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме - РИА Новости, 02.10.2024

Монах рассказал об отношении к самообороне в буддизме

Буддисты могут применять насилие при самообороне, но должны адекватно реагировать на угрозу и не руководствоваться гневом, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:15

2024-10-02T04:15

2024-10-02T04:15

религия

индия

махатма ганди

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911284387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9db038241c967e8baa5bc304a6ac1c1.jpg

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Буддисты могут применять насилие при самообороне, но должны адекватно реагировать на угрозу и не руководствоваться гневом, рассказал РИА Новости председатель центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). По данным на сайте ООН, Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence) отмечается 2 октября, "в день рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия". "Буддисты с начала своего духовного пути прежде всего должны отказаться от насилия, то есть от причинения вреда живым существам. Конечно, бывают ситуации, когда человек вынужден применить насилие, например, при самообороне, даже в этом случае буддист не должен руководствоваться гневом или ненавистью. Буддист должен проявлять сострадание даже к своему обидчику, адекватно реагируя на угрозу", - сказал Киришов. Он также предостерег буддистов от применения насилия, когда человеку ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240902/putin-1969996707.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, махатма ганди, оон