https://ria.ru/20241002/britaniya-1976012203.html

В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина - РИА Новости, 02.10.2024

В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

Британский наркоторговец Джейми Стивенсон, которого за размах деятельности местные СМИ называют "Тони Сопрано" в честь гангстера из одноименного сериала,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:02

2024-10-02T18:02

2024-10-02T18:02

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Британский наркоторговец Джейми Стивенсон, которого за размах деятельности местные СМИ называют "Тони Сопрано" в честь гангстера из одноименного сериала, приговорен к 20 годам за организацию контрабанды кокаина на сумму более 100 миллионов долларов, сообщает газета Times. "Один из наиболее печально известных британских бандитов приговорен высоким судом Глазго к 20 годам тюрьмы за организацию международной сети по сбыту наркотиков, которая ввезла в Великобританию кокаин на сумму в 76 миллионов фунтов (более 100 миллионов долларов – ред.), спрятав его в поставках бананов", - пишет издание. Как отмечает Times, Джейми Стивенсон по прозвищу Iceman ответственен также за продажу этизолама – синтетического вещества, относящегося к группе антидепрессантов, которое иногда называют "уличным валиумом". По данным издания, операция по задержанию Стивенсона длилась пять лет и носила кодовое название "Операция Пепперони". Злоумышленник десятилетия занимал одну из ключевых ролей в преступном сообществе Британии. Задержать его удалось благодаря слежке за фруктовым магазином, через который преступники ввозили в страну кокаин в больших партиях бананов, объемы которых привлекли внимание правоохранителей. При помощи изъятого у подручного Стивенсона зашифрованного средства связи сотрудники правопорядка смогли расшифровать переписку бандитов и выдвинуть обвинения.

https://ria.ru/20240923/peterburg-1974173946.html

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в мире, глазго, великобритания, происшествия