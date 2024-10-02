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В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина - РИА Новости, 02.10.2024
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18:02 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/britaniya-1976012203.html
В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина - РИА Новости, 02.10.2024
В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
Британский наркоторговец Джейми Стивенсон, которого за размах деятельности местные СМИ называют "Тони Сопрано" в честь гангстера из одноименного сериала,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:02
2024-10-02T18:02
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Британский наркоторговец Джейми Стивенсон, которого за размах деятельности местные СМИ называют "Тони Сопрано" в честь гангстера из одноименного сериала, приговорен к 20 годам за организацию контрабанды кокаина на сумму более 100 миллионов долларов, сообщает газета Times. "Один из наиболее печально известных британских бандитов приговорен высоким судом Глазго к 20 годам тюрьмы за организацию международной сети по сбыту наркотиков, которая ввезла в Великобританию кокаин на сумму в 76 миллионов фунтов (более 100 миллионов долларов – ред.), спрятав его в поставках бананов", - пишет издание. Как отмечает Times, Джейми Стивенсон по прозвищу Iceman ответственен также за продажу этизолама – синтетического вещества, относящегося к группе антидепрессантов, которое иногда называют "уличным валиумом". По данным издания, операция по задержанию Стивенсона длилась пять лет и носила кодовое название "Операция Пепперони". Злоумышленник десятилетия занимал одну из ключевых ролей в преступном сообществе Британии. Задержать его удалось благодаря слежке за фруктовым магазином, через который преступники ввозили в страну кокаин в больших партиях бананов, объемы которых привлекли внимание правоохранителей. При помощи изъятого у подручного Стивенсона зашифрованного средства связи сотрудники правопорядка смогли расшифровать переписку бандитов и выдвинуть обвинения.
https://ria.ru/20240923/peterburg-1974173946.html
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в мире, глазго, великобритания, происшествия
В мире, Глазго, Великобритания, Происшествия
В Британии наркоторговец получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

Times: британский "Тони Сопрано" получил 20 лет тюрьмы за контрабанду кокаина

© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции у станции метро Parsons Green в Лондоне, Великобритания. 15 сентября 2017
Сотрудники полиции у станции метро Parsons Green в Лондоне, Великобритания. 15 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Британский наркоторговец Джейми Стивенсон, которого за размах деятельности местные СМИ называют "Тони Сопрано" в честь гангстера из одноименного сериала, приговорен к 20 годам за организацию контрабанды кокаина на сумму более 100 миллионов долларов, сообщает газета Times.
"Один из наиболее печально известных британских бандитов приговорен высоким судом Глазго к 20 годам тюрьмы за организацию международной сети по сбыту наркотиков, которая ввезла в Великобританию кокаин на сумму в 76 миллионов фунтов (более 100 миллионов долларов – ред.), спрятав его в поставках бананов", - пишет издание.
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Как отмечает Times, Джейми Стивенсон по прозвищу Iceman ответственен также за продажу этизолама – синтетического вещества, относящегося к группе антидепрессантов, которое иногда называют "уличным валиумом".
По данным издания, операция по задержанию Стивенсона длилась пять лет и носила кодовое название "Операция Пепперони". Злоумышленник десятилетия занимал одну из ключевых ролей в преступном сообществе Британии. Задержать его удалось благодаря слежке за фруктовым магазином, через который преступники ввозили в страну кокаин в больших партиях бананов, объемы которых привлекли внимание правоохранителей.
При помощи изъятого у подручного Стивенсона зашифрованного средства связи сотрудники правопорядка смогли расшифровать переписку бандитов и выдвинуть обвинения.
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