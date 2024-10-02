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Британия отказалась сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 02.10.2024
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13:29 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/britaniya-1975934069.html
Британия отказалась сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью
Британия отказалась сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 02.10.2024
Британия отказалась сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью
Россия не раз предлагала Лондону наладить сотрудничество в области борьбы с киберпреступностью, однако Британия неизменно отвечала отказом, сообщило посольство... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:29
2024-10-02T13:29
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия не раз предлагала Лондону наладить сотрудничество в области борьбы с киберпреступностью, однако Британия неизменно отвечала отказом, сообщило посольство РФ в Лондоне, комментируя очередные обвинения против Москвы в киберпреступлениях. Накануне Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, которая, по утверждению властей, проводила кибератаки на учреждения здравоохранения, правительства и государственного сектора Британии, а также на частные коммерческие технологические компании. "Возможно, британскому мининдел было бы полезно узнать, что российская сторона не раз предлагала Лондону наладить профессиональное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступностью на двустороннем и многостороннем треках. Но на эти инициативы местные власти неизменно отвечали отказом, словно не задумываясь, что этим, возможно, делают Британию более уязвимой к разноплановым угрозам в сфере ИКТ", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
https://ria.ru/20240920/ssha-1973741925.html
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в мире, технологии, россия, дмитрий песков
В мире, Технологии, Россия, Дмитрий Песков
Британия отказалась сотрудничать с Россией в борьбе с киберпреступностью

Посольство РФ: Лондон отказался сотрудничать в борьбе с киберпреступностью

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия не раз предлагала Лондону наладить сотрудничество в области борьбы с киберпреступностью, однако Британия неизменно отвечала отказом, сообщило посольство РФ в Лондоне, комментируя очередные обвинения против Москвы в киберпреступлениях.
Накануне Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, которая, по утверждению властей, проводила кибератаки на учреждения здравоохранения, правительства и государственного сектора Британии, а также на частные коммерческие технологические компании.
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"Возможно, британскому мининдел было бы полезно узнать, что российская сторона не раз предлагала Лондону наладить профессиональное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступностью на двустороннем и многостороннем треках. Но на эти инициативы местные власти неизменно отвечали отказом, словно не задумываясь, что этим, возможно, делают Британию более уязвимой к разноплановым угрозам в сфере ИКТ", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
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