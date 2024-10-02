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В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 02.10.2024
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
Шесть украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:51
2024-10-02T21:51
2024-10-02T21:53
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Наша ПВО продолжает отражать вражескую атаку: уже сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших бойцов! Напоминаю, обломки могут содержать взрывчатку или на них могут быть нанесены отравляющие вещества. Не трогайте их! Звоните по номеру 112", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
В Курской области сбили шесть украинских беспилотников