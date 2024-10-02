https://ria.ru/20241002/bpla-1976045018.html

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 02.10.2024

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:51

2024-10-02T21:51

2024-10-02T21:53

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Наша ПВО продолжает отражать вражескую атаку: уже сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа. Благодарю наших бойцов! Напоминаю, обломки могут содержать взрывчатку или на них могут быть нанесены отравляющие вещества. Не трогайте их! Звоните по номеру 112", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241002/dzerzhinsk-1976043781.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия