https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре
Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:35
2024-10-02T11:35
2024-10-02T11:35
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg."Падение Угледара, <…>, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть “победный план”, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир", — говорится в материале.В статье напомнили, что план Зеленского был прохладно принят американским руководством во время его визита в США на прошлой неделе.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
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СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре
Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского