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СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024
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11:35 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре
Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:35
2024-10-02T11:35
в мире
сша
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
угледар
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg."Падение Угледара, &lt;…&gt;, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть “победный план”, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир", — говорится в материале.В статье напомнили, что план Зеленского был прохладно принят американским руководством во время его визита в США на прошлой неделе.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html
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сша
донецкая народная республика
украина
угледар
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в мире, сша, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, угледар
В мире, США, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Угледар
СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре

Bloomberg: потеря Угледара может усилить давление на Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
«
"Падение Угледара, <…>, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть “победный план”, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие в Угледаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ заметили странную деталь в действиях ВСУ из-за Угледара
Вчера, 09:43
В статье напомнили, что план Зеленского был прохладно принят американским руководством во время его визита в США на прошлой неделе.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Стало известно, как провал ВСУ в Курской области ухудшил ситуацию на фронте
Вчера, 11:20
 
В миреСШАДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаУгледар
 
 
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