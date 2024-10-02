https://ria.ru/20241002/bloomberg-1975904628.html

СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре

СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре - РИА Новости, 02.10.2024

СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре

Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:35

2024-10-02T11:35

2024-10-02T11:35

в мире

сша

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

угледар

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg."Падение Угледара, <…>, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть “победный план”, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир", — говорится в материале.В статье напомнили, что план Зеленского был прохладно принят американским руководством во время его визита в США на прошлой неделе.Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались "считанные дни", подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html

https://ria.ru/20241002/wp-1975900935.html

сша

донецкая народная республика

украина

угледар

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в мире, сша, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, угледар