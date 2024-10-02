Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:09 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/biryukov-1975931002.html
Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом
Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 02.10.2024
Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского академического театра сатиры, которому в этом году исполнилось 100... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:09
2024-10-02T13:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
театр сатиры (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936027246_0:197:2937:1849_1920x0_80_0_0_ecdfefbdd4e6a289bfb1535a0fb685db.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского академического театра сатиры, которому в этом году исполнилось 100 лет со дня основания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели работы по повышению надежности энергоснабжения московского академического Театра Сатиры и выдали ему дополнительно 130 кВт мощности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что основным источником электроснабжения театра является подстанция 110 кВ "Маяковская". "В рамках договора на технологическое присоединение увеличение мощности было осуществлено по существующей сети, достаточно было установить прибор учета. Теперь максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее выделенной мощностью составляет 583 кВт", - добавил заммэра Москвы. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что здание Театра Сатиры обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://ria.ru/20241002/moskva-1975916653.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936027246_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_6a52d35c7136cb1972ec7ddec00a7fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, театр сатиры (москва)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Театр сатиры (Москва)

Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского академического театра сатиры, которому в этом году исполнилось 100 лет со дня основания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели работы по повышению надежности энергоснабжения московского академического Театра Сатиры и выдали ему дополнительно 130 кВт мощности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что основным источником электроснабжения театра является подстанция 110 кВ "Маяковская".
"В рамках договора на технологическое присоединение увеличение мощности было осуществлено по существующей сети, достаточно было установить прибор учета. Теперь максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее выделенной мощностью составляет 583 кВт", - добавил заммэра Москвы.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что здание Театра Сатиры обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
Спортивный кластер и досуговый центр появятся на набережной в Коломенском в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Спорткластер и досуговый центр появятся в "Коломенском" в Москве
Вчера, 12:08
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковТеатр сатиры (Москва)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала