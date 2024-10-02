https://ria.ru/20241002/biryukov-1975931002.html

Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом

Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом - РИА Новости, 02.10.2024

Бирюков: театр Сатиры в центре Москвы обеспечили электричеством с резервом

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского академического театра сатиры, которому в этом году исполнилось 100... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:09

2024-10-02T13:09

2024-10-02T13:09

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москва

петр бирюков

театр сатиры (москва)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение Московского академического театра сатиры, которому в этом году исполнилось 100 лет со дня основания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели работы по повышению надежности энергоснабжения московского академического Театра Сатиры и выдали ему дополнительно 130 кВт мощности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что основным источником электроснабжения театра является подстанция 110 кВ "Маяковская". "В рамках договора на технологическое присоединение увеличение мощности было осуществлено по существующей сети, достаточно было установить прибор учета. Теперь максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя с учетом ранее выделенной мощностью составляет 583 кВт", - добавил заммэра Москвы. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что здание Театра Сатиры обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975916653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, театр сатиры (москва)