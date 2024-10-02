https://ria.ru/20241002/beyrut-1976022260.html

Из южного пригорода Бейрута уехали почти все люди

Из южного пригорода Бейрута уехали почти все люди - РИА Новости, 02.10.2024

Из южного пригорода Бейрута уехали почти все люди

Некогда самый густонаселенный район Бейрута - южный пригород "Дахия" сегодня напоминает город-призрак, где почти не осталось людей, а вместо привычных пробок и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:02

2024-10-02T19:02

2024-10-02T20:23

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Некогда самый густонаселенный район Бейрута - южный пригород "Дахия" сегодня напоминает город-призрак, где почти не осталось людей, а вместо привычных пробок и хаотичного движения мотоциклистов - пустые улицы и запах гари от недавних бомбардировок, передает корреспондент РИА Новости. Мы привыклиГраницы южного пригорода Бейрута четко определены блокпостами армии Ливана на въезде и выезде. Понимание того, что уже находишься на месте, приходит и с тем, что на дорогах резко пропадают машины и вокруг все магазины закрыты. В то время, как до блокпоста жизнь бьет ключом, ощущается типичная атмосфера арабского города: на улицах продают зелень, водители в пробках друг другу сигналят и шлют "проклятия" из окна, колоритно жестикулируя руками. В небе работают израильские беспилотники, наблюдают за активностью передвижения в южном пригороде. На улицах периодически встречаются молодые и не очень мужчины с бородами в гражданском. Кто-то улыбается, поймав взгляд журналистов в машине, кто-то, наоборот, показывает всеми своими мускулами лица напряжение и недружелюбие. В шиитских кварталах остались члены движения "Хезболлах" после того, как подавляющее большинство жителей бежали, молодые люди остались, чтобы следить за порядком и не давать мародерам возможности проявлять активность. "Все эти разрушения еще ничего, по сравнению с тем, что было в 2006 году, когда в руины превращали целые кварталы. Мы привыкли к тому, что враг пытается нас убить. Это все железо и камень после того, как мы закончим войну, мы все отстроим заново, и наши братья на границе уже показали сионистам, у кого господство на земле. Да у них авиация и технологии, а у нас вера и опыт партизанской войны, и мы знаем свою землю", - делится настроением Махди, один из молодых людей, который остался следить за порядком в Дахии. Во многих кварталах между домами появились горы обломков. Израильская авиация в этой части Бейрута уничтожает дома полностью под фундамент, в некоторых местах вместо девятиэтажного дома остался котлован. А на месте гибели генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулы в районе Харет Хрейк огромный котлован и несколько сотен квадратных метров бетона и разбитого стекла. Еще несколько дней назад на этом месте стояли шесть высоких жилых зданий. Жизнь на набережнойИзраильская армия со своей стороны заявляет, что бьют по объектам "Хезболлах" и заранее предупреждает мирное население Ливана, чтобы те успели покинуть опасные районы. Но людям идти некуда. Все центры временного пребывания переполнены, квартиры снять в безопасных районах уже возможности нет. Временным убежищем для тех, кто остался без крыши над головой стала центральная площадь Бейрута и набережная, где люди из картона и старых пледов оборудуют себе место для ночлега. Живут под открытым небом вместе с грудными детьми, не имея представления, как будет складываться их жизнь дальше. Вопреки всем усилиям властей, и благотворительным организациям от разных партий, еды и предметов первой необходимости ощутимо не хватает. В километре от войныБуквально в километре, в соседнем от Дахии квартале, картина жизни полностью противоположная. Работают все магазины, дороги парализованы пробками, из-за прибытия беженцев маленькие улицы напоминают муравейники. "Мы верим в наших бойцов на юге. Очень тяжело жить здесь, зная, что твой дом в 10 минутах ходьбы отсюда, но туда нельзя, и в любой момент он может превратиться в руины. Здесь хорошо слышен каждый удар, так что трясутся стекла, и из-за этого и мы, и дети не спим уже которую ночь", - делится своими переживаниями девушка в черном никабе. Она вместе с мужем и детьми переехала из Дахии в соседний христианский квартал, где местные друзья помогли найти небольшую комнату под аренду. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, ее сбили средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20240927/livan-1975167939.html

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Крупнейший пригород Бейрута после израильских ударов Крупнейший пригород Бейрута после начала израильских ударов практически вымер: улицы опустели, магазины закрыты. Многие местные при этом вспоминают предыдущий конфликт 2006 года, когда в руины превращались целые кварталы, и горят желанием все отстроить вновь - как в тот раз. Подробности в репортаже корреспондента РИА Новости Михаила Алаеддина. 2024-10-02T19:02 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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