https://ria.ru/20241002/beyrut-1975854268.html

В пригороде Бейрута прогремел взрыв

В пригороде Бейрута прогремел взрыв - РИА Новости, 02.10.2024

В пригороде Бейрута прогремел взрыв

Звук сильного взрыва слышен со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:23

2024-10-02T04:23

2024-10-02T09:22

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

бейрут

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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Звук сильного взрыва слышен со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. После взрыва над Бейрутом была слышна работа боевой авиации. Ранее израильская армия требовала от жителей квартала Шийях в южном пригороде немедленно покинуть свои дома.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975847672.html

бейрут

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Авиаудар по пригороду Бейрута Израиль наносит авиаудары по пригороду Бейрута. 2024-10-02T04:23 true PT1M45S

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут