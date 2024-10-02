https://ria.ru/20241002/beyrut-1975854268.html
В пригороде Бейрута прогремел взрыв
В пригороде Бейрута прогремел взрыв - РИА Новости, 02.10.2024
В пригороде Бейрута прогремел взрыв
Звук сильного взрыва слышен со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:23
2024-10-02T04:23
2024-10-02T09:22
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
бейрут
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Звук сильного взрыва слышен со стороны южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. После взрыва над Бейрутом была слышна работа боевой авиации. Ранее израильская армия требовала от жителей квартала Шийях в южном пригороде немедленно покинуть свои дома.
https://ria.ru/20241002/izrail-1975847672.html
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Авиаудар по пригороду Бейрута
Израиль наносит авиаудары по пригороду Бейрута.
2024-10-02T04:23
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РИА Новости
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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут
В пригороде Бейрута прогремел взрыв
Сильный взрыв прозвучал со стороны южного пригорода Бейрута