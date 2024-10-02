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Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 02.10.2024 (обновлено: 14:40 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1975947846.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:36
2024-10-02T14:40
специальная военная операция на украине
курская область
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ."Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
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курская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили 2 украинских дрона в Белгородской и Курской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ.
«
"Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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