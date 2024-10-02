https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1975947846.html

Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:36

2024-10-02T14:36

2024-10-02T14:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ."Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, белгородская область