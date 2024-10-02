https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1975947846.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:36
2024-10-02T14:36
2024-10-02T14:40
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ."Около 13.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
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