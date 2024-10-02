https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1976059273.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.10.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:52
2024-10-02T23:52
2024-10-02T23:52
специальная военная операция на украине
брянская область
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александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Богомаз: над территорией Брянской области уничтожили дрон самолетного типа