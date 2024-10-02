https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1976059273.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 02.10.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:52

2024-10-02T23:52

2024-10-02T23:52

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

украина

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Наталья Макарова

брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина