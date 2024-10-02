https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975957800.html

Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2024

Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Миноборны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:51

2024-10-02T14:51

2024-10-02T14:51

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Миноборны РФ. "В 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины