https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975957800.html
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2024
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Миноборны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:51
2024-10-02T14:51
2024-10-02T14:51
специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Миноборны РФ. "В 14.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили еще один украинский беспилотник
Миноборны: ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над Курской областью