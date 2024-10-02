https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975945189.html

"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М"

"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М" - РИА Новости, 02.10.2024

"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М"

Глубоко модернизированный разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:25

2024-10-02T14:25

2024-10-02T15:07

новое оружие россии

безопасность

технологии

калашников (концерн)

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глубоко модернизированный разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему возросла его стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале. "Разведывательный комплекс с БЛА "Скат 350М" в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", - говорится в сообщении. Изменения в изделие были внесены по запросам от военнослужащих из зоны СВО после его апробации в боевых условиях, уточнили в концерне. В результате модернизации число каналов на наземном приемо-передающем устройстве (НППУ) было увеличено с 12 до 32. Кроме того, по словам директора дивизиона БПЛА концерна Александра Лихачева, НППУ оснащено дополнительными антеннами типа "волновой канал" и обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. А линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров, что обеспечивает безопасность боевой работы расчета БПЛА.

https://ria.ru/20240530/supercam-1949253626.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, калашников (концерн), россия