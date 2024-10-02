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"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М" - РИА Новости, 02.10.2024
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Новое оружие России
 
14:25 02.10.2024 (обновлено: 15:07 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975945189.html
"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М"
"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М" - РИА Новости, 02.10.2024
"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М"
Глубоко модернизированный разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:25
2024-10-02T15:07
новое оружие россии
безопасность
технологии
калашников (концерн)
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глубоко модернизированный разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему возросла его стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале. "Разведывательный комплекс с БЛА "Скат 350М" в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", - говорится в сообщении. Изменения в изделие были внесены по запросам от военнослужащих из зоны СВО после его апробации в боевых условиях, уточнили в концерне. В результате модернизации число каналов на наземном приемо-передающем устройстве (НППУ) было увеличено с 12 до 32. Кроме того, по словам директора дивизиона БПЛА концерна Александра Лихачева, НППУ оснащено дополнительными антеннами типа "волновой канал" и обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. А линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров, что обеспечивает безопасность боевой работы расчета БПЛА.
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безопасность, технологии, калашников (концерн), россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Калашников (концерн), Россия
"Калашников" рассказал о модернизированном беспилотнике "Скат 350М"

"Калашников": модернизированный БПЛА "Скат 350М" стал менее уязвим для РЭБ

© Фото : Концерн "Калашников"/TelegramРазведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М"
Разведывательный комплекс с беспилотником Скат 350М - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Концерн "Калашников"/Telegram
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глубоко модернизированный разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М" получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему возросла его стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, сообщил концерн "Калашников" в своем Telegram-канале.
«
"Разведывательный комплекс с БЛА "Скат 350М" в ходе глубокой модернизации получил возможность менять частоты в канале управления прямо во время полета, благодаря чему увеличил стойкость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", - говорится в сообщении.
Изменения в изделие были внесены по запросам от военнослужащих из зоны СВО после его апробации в боевых условиях, уточнили в концерне.
© Фото : Концерн "Калашников"/TelegramРазведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М"
Разведывательный комплекс с беспилотником Скат 350М - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Концерн "Калашников"/Telegram
Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М"
В результате модернизации число каналов на наземном приемо-передающем устройстве (НППУ) было увеличено с 12 до 32. Кроме того, по словам директора дивизиона БПЛА концерна Александра Лихачева, НППУ оснащено дополнительными антеннами типа "волновой канал" и обеспечивает программное переключение между широко- и узконаправленными антеннами. А линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена до 500 метров, что обеспечивает безопасность боевой работы расчета БПЛА.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииКалашников (концерн)Россия
 
 
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