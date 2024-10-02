https://ria.ru/20241002/berlin-1975892768.html

В Берлине пропалестинские демонстранты отпраздновали атаку Ирана на Израиль

В Берлине пропалестинские демонстранты отпраздновали атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024

В Берлине пропалестинские демонстранты отпраздновали атаку Ирана на Израиль

Пропалестинские демонстранты в Берлине праздновали атаку Ирана на Израиль, сообщает немецкий телеканал Welt. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:43

2024-10-02T10:43

2024-10-02T10:43

в мире

израиль

иран

берлин (город)

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878287_0:46:1039:630_1920x0_80_0_0_026dd5190e94a73a49c4a7a9b7a31eee.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты в Берлине праздновали атаку Ирана на Израиль, сообщает немецкий телеканал Welt. "Во время пропалестинской демонстрации в Берлине раздались возгласы ликования после того, как стало известно, что Иран атаковал Израиль. Демонстранты отбивали марш, радовались и хлопали в ладоши. Также можно было услышать крики "Сопротивление" и "Аллах Акбар", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что на двух пропалестинских акциях в Берлине за разжигание ненависти, оскорбления и сопротивление представители власти выписали семь штрафов. Один полицейский получил небольшую травму головы, однако остался на службе. Четыре человека были задержаны. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/izrail-1975877111.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975875222.html

израиль

иран

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, берлин (город), армия обороны израиля (цахал)