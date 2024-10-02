В Берлине пропалестинские демонстранты отпраздновали атаку Ирана на Израиль
Welt: демонстранты в Берлине отпраздновали атаку Ирана на Израиль
© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты в Берлине праздновали атаку Ирана на Израиль, сообщает немецкий телеканал Welt.
"Во время пропалестинской демонстрации в Берлине раздались возгласы ликования после того, как стало известно, что Иран атаковал Израиль. Демонстранты отбивали марш, радовались и хлопали в ладоши. Также можно было услышать крики "Сопротивление" и "Аллах Акбар", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается, что на двух пропалестинских акциях в Берлине за разжигание ненависти, оскорбления и сопротивление представители власти выписали семь штрафов. Один полицейский получил небольшую травму головы, однако остался на службе. Четыре человека были задержаны.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.