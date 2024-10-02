https://ria.ru/20241002/berdyansk-1976028904.html

В Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи

В Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи - РИА Новости, 02.10.2024

В Бердянске взорвали автомобиль бывшего судьи

В Бердянске в Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:44

2024-10-02T19:44

2024-10-02T20:35

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

владимир рогов

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. В Бердянске в Запорожской области подорвали автомобиль бывшего судьи, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Бердянске взорвали автомобиль, который принадлежал бывшему судье", — сказал он.По мнению Рогова, за случившимся стоит военная разведка Украины, которая уже взяла на себя ответственность, сообщив в своем официальном Telegram-канале, что судья якобы погиб и что это станет "напоминанием" всем остальным. Рогов подчеркнул, что пострадавший, который сейчас проходит переквалификацию для работы в российской судебной системе, жив и его здоровью ничего не угрожает. "Украинский вброс об "успешном теракте" в Бердянске — фейк", — отметил он.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241002/vsu-1975998104.html

https://ria.ru/20241002/vojska-1975897645.html

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запорожская область

украина

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россия, запорожская область, украина, владимир рогов, бердянск