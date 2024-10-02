"Аргумент лузеров". Пушков ответил на заявление Бербок о Путине
Пушков: Бербок ошибается в своем заявлении о Путине и падении правительства ФРГ
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок ошибается, утверждая, что президент России Владимир Путин якобы был бы рад падению правительства ФРГ, поскольку она не учитывает непопулярность правящей коалиции в самой Германии, такое мнение выразил заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД ФРГ и бывший лидер партии "зеленых" Анналена Бербок сообщила в интервью немецким журналистам, что стала "осторожно относиться к любой абсолютной уверенности" с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. При этом она заявила о своей безосновательной уверенности в том, что Владимир Путин якобы был бы рад падению немецкого правительства.
"Проблема правящей в ФРГ коалиции, в которую входят "зеленые", не в том, что ее падению был бы рад Путин. Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно. "Вы хотите обрадовать Путина ?!" - последний аргумент западных лузеров, которым уже нечем оправдать собственную бездарность", — отметил Пушков.
Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
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