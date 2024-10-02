https://ria.ru/20241002/belousov-1975848632.html

Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР

Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024

Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:22

2024-10-02T02:22

2024-10-02T02:22

специальная военная операция на украине

россия

макеевка

луганская народная республика

андрей белоусов

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Об освобождении Макеевки Минобороны сообщило 29 сентября. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3 Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики. В ходе проведения специальной военной операции личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, шаг за шагом приближая нашу Победу", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на рубцовском направлении, в результате их упорных и самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Россия, по его словам, всегда будет помнить подвиги воинов-висленцев, проливших кровь за родину. "Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20241001/prizyv-1975632588.html

https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html

россия

макеевка

луганская народная республика

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россия, макеевка, луганская народная республика, андрей белоусов