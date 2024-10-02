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Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/belousov-1975848632.html
Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР
Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР - РИА Новости, 02.10.2024
Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:22
2024-10-02T02:22
специальная военная операция на украине
россия
макеевка
луганская народная республика
андрей белоусов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Об освобождении Макеевки Минобороны сообщило 29 сентября. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3 Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики. В ходе проведения специальной военной операции личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, шаг за шагом приближая нашу Победу", - говорится в сообщении. Белоусов отметил, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на рубцовском направлении, в результате их упорных и самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Россия, по его словам, всегда будет помнить подвиги воинов-висленцев, проливших кровь за родину. "Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20241001/prizyv-1975632588.html
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
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россия, макеевка, луганская народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил российских военных, освобождавших Макеевку в ЛНР

Белоусов поздравил войска, отличившиеся при освобождении Макеевки в ЛНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны России Андрей Белоусов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Макеевка в ЛНР, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
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Вчера, 02:26
Об освобождении Макеевки Минобороны сообщило 29 сентября.
"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 3 Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова второй степени мотострелковой дивизии с освобождением от врага населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики. В ходе проведения специальной военной операции личный состав дивизии выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях, шаг за шагом приближая нашу Победу", - говорится в сообщении.
Белоусов отметил, что российские бойцы уверенно продвигаются вперед на рубцовском направлении, в результате их упорных и самоотверженных действий неонацистские формирования несут существенные потери и отступают дальше на Запад. Россия, по его словам, всегда будет помнить подвиги воинов-висленцев, проливших кровь за родину.
"Благодарю вас за верность Отечеству и присяге. Уверен, что вы продолжите с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - добавляется в телеграмме.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
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