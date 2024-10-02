https://ria.ru/20241002/belaz-1975860386.html
В Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ
В Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ - РИА Новости, 02.10.2024
В Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ
В Якутии увеличат поставку белорусских карьерных самосвалов для добывающих компаний, они заменят западную технику, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:46
2024-10-02T06:46
2024-10-02T08:56
экономика
минск
технологии
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ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. В Якутии увеличат поставку белорусских карьерных самосвалов для добывающих компаний, они заменят западную технику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее глава Якутии Айсен Николаев во время рабочего визита в Минск встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Стороны расширят торгово-экономические связи. "Николаев посетил завод БЕЛАЗ, где обсуждались вопросы расширения сотрудничества с предприятием. Он ознакомился с процессом проектирования, разработки, производства и обслуживания техники, а также работой цехов. Техника белорусского производства широко представлена в Якутии. БЕЛАЗ составляет основу самосвальной техники алмазодобывающей, угледобывающей, золотодобывающей промышленности Якутии. Глава региона обсудил вопросы увеличения поставок карьерной техники для горнодобывающей отрасли", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что самосвалы и транспортное оборудование станут альтернативой западным аналогам на фоне введенных против России экономических санкций. По данным компании, карьерные самосвалы БЕЛАЗ поставляются более чем в 70 стран мира. За историю предприятия выпущено свыше 130 тысяч единиц карьерной техники.
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экономика, минск, технологии, россия, айсен николаев, александр лукашенко
Экономика, Минск, Технологии, Россия, Айсен Николаев, Александр Лукашенко
В Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ
В Якутии планируют кратно увеличить поставки белорусских самосвалов БЕЛАЗ
ЯКУТСК, 2 окт - РИА Новости. В Якутии увеличат поставку белорусских карьерных самосвалов для добывающих компаний, они заменят западную технику, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев
во время рабочего визита в Минск
встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко
. Стороны расширят торгово-экономические связи.
"Николаев посетил завод БЕЛАЗ, где обсуждались вопросы расширения сотрудничества с предприятием. Он ознакомился с процессом проектирования, разработки, производства и обслуживания техники, а также работой цехов. Техника белорусского производства широко представлена в Якутии. БЕЛАЗ составляет основу самосвальной техники алмазодобывающей, угледобывающей, золотодобывающей промышленности Якутии. Глава региона обсудил вопросы увеличения поставок карьерной техники для горнодобывающей отрасли", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что самосвалы и транспортное оборудование станут альтернативой западным аналогам на фоне введенных против России
экономических санкций.
По данным компании, карьерные самосвалы БЕЛАЗ поставляются более чем в 70 стран мира. За историю предприятия выпущено свыше 130 тысяч единиц карьерной техники.