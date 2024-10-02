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Баязитова написала прошение о помиловании - РИА Новости, 02.10.2024
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10:24 02.10.2024 (обновлено: 10:47 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/bayazitova-1975890025.html
Баязитова написала прошение о помиловании
Баязитова написала прошение о помиловании - РИА Новости, 02.10.2024
Баязитова написала прошение о помиловании
Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова написала прошение о помиловании, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:24
2024-10-02T10:47
происшествия
россия
александра баязитова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова написала прошение о помиловании, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева, считающая, что "нет ни одной причины" отказать осужденной в этом."Баязитова написала прошение о помиловании… Процедура прописана, сначала это региональная комиссия рассматривает, потом уже попадает в центральную и после этого на стол к президенту. Я думаю, что шансы (на помилование - ред.) очень велики, потому что нет ни одной причины ее не помиловать. В законе четко прописаны основания, в каких случаях не милуют. Ни одно из них не относится к Баязитовой", - рассказала Меркачева.Собеседница выразила надежду, что прошение журналистки не будут задерживать в колонии Владимира, куда этапирована Баязитова, и его быстро отправят в комиссию по помилованию."Я всегда просила президента помиловать именно женщин, с учетом особенностей их физиологии тяжелее находиться (в тюрьмах - ред.). Про Баязитову президент лично слышал во время встречи с членами СПЧ, когда мы говорили про то, что огромный срок запрашивают за экономическое преступление. Он очень этому удивился", - отметила Меркачева, напомнив, что прокурор запрашивал для Баязитовой 14 лет лишения свободы."Это то имя, которое на слуху, поэтому, думаю, все шансы есть", - подытожила член СПЧ.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
https://ria.ru/20240821/sud-1967544420.html
https://ria.ru/20231214/prigovor-1915780922.html
https://ria.ru/20241002/bayazitova-1975886486.html
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происшествия, россия, александра баязитова
Происшествия, Россия, Александра Баязитова
Баязитова написала прошение о помиловании

Осужденная журналистка Баязитова написала прошение о помиловании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАдминистраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Получившая 5-летний срок за вымогательство журналистка Александра Баязитова написала прошение о помиловании, сообщила РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева, считающая, что "нет ни одной причины" отказать осужденной в этом.
"Баязитова написала прошение о помиловании… Процедура прописана, сначала это региональная комиссия рассматривает, потом уже попадает в центральную и после этого на стол к президенту. Я думаю, что шансы (на помилование - ред.) очень велики, потому что нет ни одной причины ее не помиловать. В законе четко прописаны основания, в каких случаях не милуют. Ни одно из них не относится к Баязитовой", - рассказала Меркачева.
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Собеседница выразила надежду, что прошение журналистки не будут задерживать в колонии Владимира, куда этапирована Баязитова, и его быстро отправят в комиссию по помилованию.
"Я всегда просила президента помиловать именно женщин, с учетом особенностей их физиологии тяжелее находиться (в тюрьмах - ред.). Про Баязитову президент лично слышал во время встречи с членами СПЧ, когда мы говорили про то, что огромный срок запрашивают за экономическое преступление. Он очень этому удивился", - отметила Меркачева, напомнив, что прокурор запрашивал для Баязитовой 14 лет лишения свободы.
"Это то имя, которое на слуху, поэтому, думаю, все шансы есть", - подытожила член СПЧ.
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Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
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ПроисшествияРоссияАлександра Баязитова
 
 
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