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В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34 - РИА Новости, 02.10.2024
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10:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/barnaul-1975889339.html
В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34
В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34 - РИА Новости, 02.10.2024
В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34
Девушка распылила краску на памятник танку Т-34, стоящий в центре Барнаула, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:22
2024-10-02T10:22
происшествия
барнаул
россия
т-34
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БАРНАУЛ, 2 окт – РИА Новости. Девушка распылила краску на памятник танку Т-34, стоящий в центре Барнаула, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). По данным следствия, ночью 28 сентября 2024 года на площади Победы в городе Барнауле подозреваемая распылила краску на объект культурного наследия регионального значения "Танк Т-34", являющийся памятником лучшему танку Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Девушку остановили сотрудники полиции. Проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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происшествия, барнаул, россия, т-34
Происшествия, Барнаул, Россия, Т-34
В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34

В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34, возбуждено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 2 окт – РИА Новости. Девушка распылила краску на памятник танку Т-34, стоящий в центре Барнаула, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). По данным следствия, ночью 28 сентября 2024 года на площади Победы в городе Барнауле подозреваемая распылила краску на объект культурного наследия регионального значения "Танк Т-34", являющийся памятником лучшему танку Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Девушку остановили сотрудники полиции. Проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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