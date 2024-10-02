https://ria.ru/20241002/barnaul-1975889339.html

В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34

В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34 - РИА Новости, 02.10.2024

В Барнауле девушка распылила краску на памятник танку Т-34

Девушка распылила краску на памятник танку Т-34, стоящий в центре Барнаула, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:22

2024-10-02T10:22

2024-10-02T10:22

происшествия

барнаул

россия

т-34

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БАРНАУЛ, 2 окт – РИА Новости. Девушка распылила краску на памятник танку Т-34, стоящий в центре Барнаула, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны). По данным следствия, ночью 28 сентября 2024 года на площади Победы в городе Барнауле подозреваемая распылила краску на объект культурного наследия регионального значения "Танк Т-34", являющийся памятником лучшему танку Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Девушку остановили сотрудники полиции. Проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973548252.html

барнаул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, барнаул, россия, т-34