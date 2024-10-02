https://ria.ru/20241002/baku-1975846224.html

Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний

Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний - РИА Новости, 02.10.2024

Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний

Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном принимает запросы на экстренную посадку ряда международных... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:36

2024-10-02T01:36

2024-10-02T01:36

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гейдар алиев (политик)

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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном принимает запросы на экстренную посадку ряда международных авиакомпаний, включая рейс из Москвы в Катар. "В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку. Самолет Boeing 787 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава-Мумбаи (который должен был лететь через территорию Ирана – ред.), успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21.47 по местному времени (20.47 мск). По той же причине капитан самолета Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс Москва – Доха, запросил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту. Воздушное судно успешно приземлилось в 21.53 (20.53 мск)", - говорится в релизе бакинского аэропорта. В Баку отметили, что аэропорт Гейдар Алиев способен принимать любые воздушные суда, включая крупные лайнеры типа Airbus A-380. "Аэропорт работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на запросы авиакомпаний и предоставляя все необходимые услуги для безопасного выполнения рейсов. Все службы аэропорта скоординированно действуют в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.

https://ria.ru/20241002/samolet-1975843901.html

https://ria.ru/20241002/rossiya-1975842003.html

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в мире, иран, баку, москва, гейдар алиев (политик)