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Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний - РИА Новости, 02.10.2024
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01:36 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/baku-1975846224.html
Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний
Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний - РИА Новости, 02.10.2024
Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний
Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном принимает запросы на экстренную посадку ряда международных... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:36
2024-10-02T01:36
в мире
иран
баку
москва
гейдар алиев (политик)
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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном принимает запросы на экстренную посадку ряда международных авиакомпаний, включая рейс из Москвы в Катар. "В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку. Самолет Boeing 787 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава-Мумбаи (который должен был лететь через территорию Ирана – ред.), успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21.47 по местному времени (20.47 мск). По той же причине капитан самолета Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс Москва – Доха, запросил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту. Воздушное судно успешно приземлилось в 21.53 (20.53 мск)", - говорится в релизе бакинского аэропорта. В Баку отметили, что аэропорт Гейдар Алиев способен принимать любые воздушные суда, включая крупные лайнеры типа Airbus A-380. "Аэропорт работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на запросы авиакомпаний и предоставляя все необходимые услуги для безопасного выполнения рейсов. Все службы аэропорта скоординированно действуют в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
https://ria.ru/20241002/samolet-1975843901.html
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в мире, иран, баку, москва, гейдар алиев (политик)
В мире, Иран, Баку, Москва, Гейдар Алиев (политик)
Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку ряда авиакомпаний

Аэропорт Баку принимает запросы на экстренную посадку из-за закрытия неба Ирана

CC BY-SA 4.0 / Anarki-Wiki / Международный аэропорт Гейдар Алиев (cropped)Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку
Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Anarki-Wiki / Международный аэропорт Гейдар Алиев (cropped)
Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку . Архивное фото
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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном принимает запросы на экстренную посадку ряда международных авиакомпаний, включая рейс из Москвы в Катар.
"В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку. Самолет Boeing 787 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава-Мумбаи (который должен был лететь через территорию Ирана – ред.), успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21.47 по местному времени (20.47 мск). По той же причине капитан самолета Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс Москва – Доха, запросил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту. Воздушное судно успешно приземлилось в 21.53 (20.53 мск)", - говорится в релизе бакинского аэропорта.
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В Баку отметили, что аэропорт Гейдар Алиев способен принимать любые воздушные суда, включая крупные лайнеры типа Airbus A-380.
"Аэропорт работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на запросы авиакомпаний и предоставляя все необходимые услуги для безопасного выполнения рейсов. Все службы аэропорта скоординированно действуют в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров", - говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.
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