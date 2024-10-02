https://ria.ru/20241002/azs-1975970615.html

Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС - РИА Новости, 02.10.2024

Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:39

2024-10-02T15:39

2024-10-02T15:50

происшествия

взрыв на азс в махачкале

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975223572_0:166:1280:886_1920x0_80_0_0_79a4f8e3be82fe312efcd634fae45dce.jpg

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Органы содействия просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказал следователь.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок его задержания на 72 часа.

https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала