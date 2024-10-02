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Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС - РИА Новости, 02.10.2024
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15:39 02.10.2024 (обновлено: 15:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/azs-1975970615.html
Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС - РИА Новости, 02.10.2024
Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС
Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:39
2024-10-02T15:50
происшествия
взрыв на азс в махачкале
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Органы содействия просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказал следователь.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок его задержания на 72 часа.
https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html
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происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале, Махачкала
Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

Следствие просит арестовать владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС на два месяца

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Следствие попросило арестовать владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы.
"Органы содействия просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – сказал следователь.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок его задержания на 72 часа.
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