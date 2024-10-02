https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html

У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля

У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля - РИА Новости, 02.10.2024

У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля

Автомобили экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали, свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:06

2024-10-02T05:06

2024-10-02T09:33

происшествия

авто

тимур иванов

сергей бородин

mercedes

chevrolet

bentley continental gt speed

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Автомобили экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали, свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. На автомобили Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, который принадлежит Иванову, но оформлен на его водителя, наложен арест. РИА Новости ранее выяснило, что в 2019 году в автопарке у Иванова значились 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто Иванова Chevrolet Suburban, ЗиС-110 — его стоимость, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html

https://ria.ru/20240925/obysk-1974517965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, тимур иванов, сергей бородин, mercedes, chevrolet, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова