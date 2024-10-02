https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля - РИА Новости, 02.10.2024
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля
Автомобили экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали, свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:06
2024-10-02T05:06
2024-10-02T09:33
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bentley continental gt speed
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Автомобили экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали, свидетельствуют данные из регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. На автомобили Cadillac Escalade, раритетное авто 1967 года, а также Mercedes-Benz G63, который принадлежит Иванову, но оформлен на его водителя, наложен арест. РИА Новости ранее выяснило, что в 2019 году в автопарке у Иванова значились 12 автомобилей. Среди наиболее примечательных авто Иванова Chevrolet Suburban, ЗиС-110 — его стоимость, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. У его супруги были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла. По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму около миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
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происшествия, авто, тимур иванов, сергей бородин, mercedes, chevrolet, bentley continental gt speed, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Авто, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Mercedes, Chevrolet, Bentley Continental GT Speed, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
У экс-замминистра обороны Иванова арестовали три автомобиля
Под арест попали три автомобиля Тимура Иванова