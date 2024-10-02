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Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области - РИА Новости, 02.10.2024
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Липецкая область
 
15:44 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/avtodorogi-1975972436.html
Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области
Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области - РИА Новости, 02.10.2024
Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области
Пункты медицины катастроф установят в Липецкой области на участках трассы М-4 "Дон" и на региональных автодорогах тех муниципалитетов, где по статистике... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:44
2024-10-02T15:44
липецкая область
игорь артамонов
липецк
данков
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ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Пункты медицины катастроф установят в Липецкой области на участках трассы М-4 "Дон" и на региональных автодорогах тех муниципалитетов, где по статистике происходит наибольшее количество аварий с пострадавшими, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первый пункт уже установлен в Становлянском округе. Второй разместят на автодороге Липецк-Данков. В зону его обеспечения будет входить одновременно три направления – на Данков, Лебедянь, районный центр Лев-Толстой. Третий пункт появится на автодороге Липецк-Чаплыгин у поворота на окружной центр Доброе. Он будет обслуживать четыре направления: на Чаплыгин, Липецк, Доброе и автодорогу Вязово-Замартынье. Четвертый пункт установят в Хлевенском районе на трассе М-4 "Дон". Его точное местоположение - выезд на платный и бесплатный участки. Еще два расположатся в Измалковском округе и в Грязинском районе. Один на перекрестке Р-119 и автодороги Чернава-Измалково, а второй у разъезда с Р-119 на город Грязи. Как отметил Артамонов, все пункты мобильные и смогут менять свое расположение в зависимости от необходимости. Их обеспечат системой отопления, кондиционирования, водой и электричеством. Дежурить на пунктах будут бригады анестезиологов и реаниматологов центра медицины катастроф из Липецка и Ельца. "Качеству и безопасности дорог в регионе уделяется большое внимание. Самый весомый вклад, безусловно, удается сделать благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Дежурства медиков на трассах и дорогах на территории региона помогут доехать до места аварии и оказать помощь быстрее", — пояснил губернатор Артамонов.
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игорь артамонов, липецк, данков
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Данков

Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Пункты медицины катастроф установят в Липецкой области на участках трассы М-4 "Дон" и на региональных автодорогах тех муниципалитетов, где по статистике происходит наибольшее количество аварий с пострадавшими, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что первый пункт уже установлен в Становлянском округе. Второй разместят на автодороге Липецк-Данков. В зону его обеспечения будет входить одновременно три направления – на Данков, Лебедянь, районный центр Лев-Толстой.
Третий пункт появится на автодороге Липецк-Чаплыгин у поворота на окружной центр Доброе. Он будет обслуживать четыре направления: на Чаплыгин, Липецк, Доброе и автодорогу Вязово-Замартынье.
Четвертый пункт установят в Хлевенском районе на трассе М-4 "Дон". Его точное местоположение - выезд на платный и бесплатный участки.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Еще два расположатся в Измалковском округе и в Грязинском районе. Один на перекрестке Р-119 и автодороги Чернава-Измалково, а второй у разъезда с Р-119 на город Грязи.
Как отметил Артамонов, все пункты мобильные и смогут менять свое расположение в зависимости от необходимости. Их обеспечат системой отопления, кондиционирования, водой и электричеством. Дежурить на пунктах будут бригады анестезиологов и реаниматологов центра медицины катастроф из Липецка и Ельца.
"Качеству и безопасности дорог в регионе уделяется большое внимание. Самый весомый вклад, безусловно, удается сделать благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Дежурства медиков на трассах и дорогах на территории региона помогут доехать до места аварии и оказать помощь быстрее", — пояснил губернатор Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкДанков
 
 
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