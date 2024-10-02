https://ria.ru/20241002/avtodorogi-1975972436.html

Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области

Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области - РИА Новости, 02.10.2024

Пункты медицины катастроф установят на трассах Липецкой области

Пункты медицины катастроф установят в Липецкой области на участках трассы М-4 "Дон" и на региональных автодорогах тех муниципалитетов, где по статистике... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:44

2024-10-02T15:44

2024-10-02T15:44

липецкая область

игорь артамонов

липецк

данков

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ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Пункты медицины катастроф установят в Липецкой области на участках трассы М-4 "Дон" и на региональных автодорогах тех муниципалитетов, где по статистике происходит наибольшее количество аварий с пострадавшими, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что первый пункт уже установлен в Становлянском округе. Второй разместят на автодороге Липецк-Данков. В зону его обеспечения будет входить одновременно три направления – на Данков, Лебедянь, районный центр Лев-Толстой. Третий пункт появится на автодороге Липецк-Чаплыгин у поворота на окружной центр Доброе. Он будет обслуживать четыре направления: на Чаплыгин, Липецк, Доброе и автодорогу Вязово-Замартынье. Четвертый пункт установят в Хлевенском районе на трассе М-4 "Дон". Его точное местоположение - выезд на платный и бесплатный участки. Еще два расположатся в Измалковском округе и в Грязинском районе. Один на перекрестке Р-119 и автодороги Чернава-Измалково, а второй у разъезда с Р-119 на город Грязи. Как отметил Артамонов, все пункты мобильные и смогут менять свое расположение в зависимости от необходимости. Их обеспечат системой отопления, кондиционирования, водой и электричеством. Дежурить на пунктах будут бригады анестезиологов и реаниматологов центра медицины катастроф из Липецка и Ельца. "Качеству и безопасности дорог в регионе уделяется большое внимание. Самый весомый вклад, безусловно, удается сделать благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Дежурства медиков на трассах и дорогах на территории региона помогут доехать до места аварии и оказать помощь быстрее", — пояснил губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20240930/remont-1975473891.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, данков