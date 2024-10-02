https://ria.ru/20241002/avto-1975929980.html
Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России
Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России - РИА Новости, 02.10.2024
Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России
Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:03
2024-10-02T13:03
2024-10-02T13:03
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 26%, до 167,9 тысячи авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков - 9,9 тысячи (минус 26%); автобусов - 1 тысячу (плюс 5%). "По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года", - отметили в Минпромторге РФ. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составил 1,14 миллиона машин (плюс 59% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 95,5 тысяч (плюс 35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тысячи (минус 12%), в сегменте автобусов – 14,6 тысячи (плюс 12%).
https://ria.ru/20240928/avto-1975196612.html
https://ria.ru/20241002/avto-1975885382.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России
Продажи новых легковых авто в России в сентябре выросли на 33 процента
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 26%, до 167,9 тысячи авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков - 9,9 тысячи (минус 26%); автобусов - 1 тысячу (плюс 5%).
"По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года", - отметили в Минпромторге
РФ.
Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составил 1,14 миллиона машин (плюс 59% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 95,5 тысяч (плюс 35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тысячи (минус 12%), в сегменте автобусов – 14,6 тысячи (плюс 12%).