https://ria.ru/20241002/avto-1975929980.html

Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России

Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России - РИА Новости, 02.10.2024

Минпромторг зафиксировал рост продажи новых легковых авто в России

Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:03

2024-10-02T13:03

2024-10-02T13:03

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 26%, до 167,9 тысячи авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам сентября составили 11,5 тысяч единиц, что на 23% больше в годовом выражении, грузовиков - 9,9 тысячи (минус 26%); автобусов - 1 тысячу (плюс 5%). "По итогам января-сентября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 341 549 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (906 293 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 585 тысяч штук, что на 29% больше показателей января-сентября 2023 года", - отметили в Минпромторге РФ. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за девять месяцев текущего года составил 1,14 миллиона машин (плюс 59% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 95,5 тысяч (плюс 35%), в сегменте грузовых автомобилей – 91,2 тысячи (минус 12%), в сегменте автобусов – 14,6 тысячи (плюс 12%).

https://ria.ru/20240928/avto-1975196612.html

https://ria.ru/20241002/avto-1975885382.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)