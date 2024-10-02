Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто
Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто для населения
Сборка новых автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среди стран, производящих собственные легковые автомобили, Россия стала одиннадцатой по их доступности для населения, при этом первые места по доступности занял отечественный автопром в Японии, Франции и Южной Корее, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные.
Согласно доступным открытым данным, производство отечественных марок легковых автомобилей, за исключением спорт-каров и машин класса люкс, есть в 25 странах мира. Для расчета средней стоимости брались текущие минимальные цены самой популярной модели у трех наиболее продаваемых 2024 году отечественных марок и рассчитывалось среднее значение. Затем оценивалось, сколько средних месячных зарплат понадобится жителю страны, чтобы заработать на отечественный автомобиль.
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Доступность в разных странах
Россия в этом рейтинге оказалась одиннадцатой: чтобы заработать на автомобиль отечественного производства, у среднестатистического россиянина уйдет 15,2 полных зарплаты за один месяц.
Странами с самыми доступными отечественными машинами стали Япония и Франция - жителям этих стран понадобится лишь 5,1 и 6,5 месячных зарплаты соответственно. Замкнули пятерку Южная Корея - 7,6 месячной заработной платы, США - 7,8 и Малайзия - 7,96.
В десятку также вошли Италия (11,6 зарплаты), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99). От 16,7 до 20,9 месяцев без еды и других трат придется работать ради покупки авто от местного производителя в Чехии, Великобритании, Нигерии, Индии, Швеции и Узбекистане.
Где самые дорогие авто
Самая высокая средняя стоимость популярных отечественных авто оказалась в Швеции - Volvo XC40 обойдется в 57,8 тысячи долларов. В тройку также вошли Германия, где самые продаваемые модели Volkswagen, BMW или Mercedes-Benz можно будет купить примерно за 57,4 тысячи долларов, и Великобритания со средней ценой на базовые комплектации Land Rover Defender 110 и пятидверного Mini Cooper в 53,9 тысячи долларов.
Вьетнамский VinFast обойдется примерно в 47,2 тысячи долларов, тайский Thairung - в 45,1 тысячи, популярные модели американских Ford, Chevrolet и Dodge - в 35,1 тысячи, а мексиканский электрокар Zacua - в 34 тысячи. Десятку самых дорогих отечественных машин замкнули чешская Skoda Octavia (26,8 тысячи), испанские SEAT и Cupra (26,8 тысячи), а также итальянские Fiat и электромобиль Lancia (21,6 тысячи).
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От 15,5 тысячи до 20,6 тысячи долларов уйдет на покупку отечественной машины во Франции (Peugeot, Renault или Citroën), Южной Корее (Kia, Hyundai или KGM), Марокко (Neo Motors), Аргентине (Sero, Coradir) и Тунисе (Wallyscar). Средняя стоимость российских авто, рассчитанная на основании цен на Lada Granta, Evolute i-PRO и "Москвич 3", составила 15,4 тысячи долларов. Таким образом, РФ заняла 16-е место по стоимости.
На популярные модели румынских Dacia, китайских BYD, Changan и Geely, индийских Tata и Mahindra, японских Toyota, Honda и Suzuki и нигерийского Innoson в среднем уйдет от 10,4 тысячи до 13,6 тысячи долларов. Также, согласно некоторым данным, авто северокорейской Pyeonghwa Motors обойдутся примерно в 10 тысяч долларов.
Самой недорогой, стоимостью от 7,5 до 9,2 тысячи долларов, стала продукция автопроизводителей из Узбекистана (Ravon), Ирана (SAIPA и Iran Khodro) и Малайзии (Proton и Perodua).