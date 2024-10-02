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Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто - РИА Новости, 02.10.2024
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10:03 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/avto-1975885382.html
Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто
Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто - РИА Новости, 02.10.2024
Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто
Среди стран, производящих собственные легковые автомобили, Россия стала одиннадцатой по их доступности для населения, при этом первые места по доступности занял РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:03
2024-10-02T10:03
авто
россия
франция
южная корея
volvo ab
skoda auto
renault s.a
volkswagen touareg
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среди стран, производящих собственные легковые автомобили, Россия стала одиннадцатой по их доступности для населения, при этом первые места по доступности занял отечественный автопром в Японии, Франции и Южной Корее, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные. Согласно доступным открытым данным, производство отечественных марок легковых автомобилей, за исключением спорт-каров и машин класса люкс, есть в 25 странах мира. Для расчета средней стоимости брались текущие минимальные цены самой популярной модели у трех наиболее продаваемых 2024 году отечественных марок и рассчитывалось среднее значение. Затем оценивалось, сколько средних месячных зарплат понадобится жителю страны, чтобы заработать на отечественный автомобиль. Доступность в разных странах Россия в этом рейтинге оказалась одиннадцатой: чтобы заработать на автомобиль отечественного производства, у среднестатистического россиянина уйдет 15,2 полных зарплаты за один месяц. Странами с самыми доступными отечественными машинами стали Япония и Франция - жителям этих стран понадобится лишь 5,1 и 6,5 месячных зарплаты соответственно. Замкнули пятерку Южная Корея - 7,6 месячной заработной платы, США - 7,8 и Малайзия - 7,96. В десятку также вошли Италия (11,6 зарплаты), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99). От 16,7 до 20,9 месяцев без еды и других трат придется работать ради покупки авто от местного производителя в Чехии, Великобритании, Нигерии, Индии, Швеции и Узбекистане. От 25,5 до 49,8 месячных зарплат понадобится жителям Ирана, Северной Кореи, Аргентины, Марокко и Туниса. Самые недоступные отечественные марки оказались в Мексике (50,4), Таиланде (77,998) и Вьетнаме (102,3). Где самые дорогие авто Самая высокая средняя стоимость популярных отечественных авто оказалась в Швеции - Volvo XC40 обойдется в 57,8 тысячи долларов. В тройку также вошли Германия, где самые продаваемые модели Volkswagen, BMW или Mercedes-Benz можно будет купить примерно за 57,4 тысячи долларов, и Великобритания со средней ценой на базовые комплектации Land Rover Defender 110 и пятидверного Mini Cooper в 53,9 тысячи долларов. Вьетнамский VinFast обойдется примерно в 47,2 тысячи долларов, тайский Thairung - в 45,1 тысячи, популярные модели американских Ford, Chevrolet и Dodge - в 35,1 тысячи, а мексиканский электрокар Zacua - в 34 тысячи. Десятку самых дорогих отечественных машин замкнули чешская Skoda Octavia (26,8 тысячи), испанские SEAT и Cupra (26,8 тысячи), а также итальянские Fiat и электромобиль Lancia (21,6 тысячи). От 15,5 тысячи до 20,6 тысячи долларов уйдет на покупку отечественной машины во Франции (Peugeot, Renault или Citroën), Южной Корее (Kia, Hyundai или KGM), Марокко (Neo Motors), Аргентине (Sero, Coradir) и Тунисе (Wallyscar). Средняя стоимость российских авто, рассчитанная на основании цен на Lada Granta, Evolute i-PRO и "Москвич 3", составила 15,4 тысячи долларов. Таким образом, РФ заняла 16-е место по стоимости. На популярные модели румынских Dacia, китайских BYD, Changan и Geely, индийских Tata и Mahindra, японских Toyota, Honda и Suzuki и нигерийского Innoson в среднем уйдет от 10,4 тысячи до 13,6 тысячи долларов. Также, согласно некоторым данным, авто северокорейской Pyeonghwa Motors обойдутся примерно в 10 тысяч долларов. Самой недорогой, стоимостью от 7,5 до 9,2 тысячи долларов, стала продукция автопроизводителей из Узбекистана (Ravon), Ирана (SAIPA и Iran Khodro) и Малайзии (Proton и Perodua).
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авто, россия, франция, южная корея, volvo ab, skoda auto, renault s.a, volkswagen touareg, bmw x5, mercedes
Авто, Россия, Франция, Южная Корея, Volvo AB, Skoda Auto, Renault S.A, Volkswagen Touareg, BMW X5, Mercedes
Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто

Россия стала одиннадцатой в мире по доступности отечественных авто для населения

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей
Сборка новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Среди стран, производящих собственные легковые автомобили, Россия стала одиннадцатой по их доступности для населения, при этом первые места по доступности занял отечественный автопром в Японии, Франции и Южной Корее, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные.
Согласно доступным открытым данным, производство отечественных марок легковых автомобилей, за исключением спорт-каров и машин класса люкс, есть в 25 странах мира. Для расчета средней стоимости брались текущие минимальные цены самой популярной модели у трех наиболее продаваемых 2024 году отечественных марок и рассчитывалось среднее значение. Затем оценивалось, сколько средних месячных зарплат понадобится жителю страны, чтобы заработать на отечественный автомобиль.
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Доступность в разных странах

Россия в этом рейтинге оказалась одиннадцатой: чтобы заработать на автомобиль отечественного производства, у среднестатистического россиянина уйдет 15,2 полных зарплаты за один месяц.
Странами с самыми доступными отечественными машинами стали Япония и Франция - жителям этих стран понадобится лишь 5,1 и 6,5 месячных зарплаты соответственно. Замкнули пятерку Южная Корея - 7,6 месячной заработной платы, США - 7,8 и Малайзия - 7,96.
В десятку также вошли Италия (11,6 зарплаты), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99). От 16,7 до 20,9 месяцев без еды и других трат придется работать ради покупки авто от местного производителя в Чехии, Великобритании, Нигерии, Индии, Швеции и Узбекистане.
От 25,5 до 49,8 месячных зарплат понадобится жителям Ирана, Северной Кореи, Аргентины, Марокко и Туниса. Самые недоступные отечественные марки оказались в Мексике (50,4), Таиланде (77,998) и Вьетнаме (102,3).
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Где самые дорогие авто

Самая высокая средняя стоимость популярных отечественных авто оказалась в Швеции - Volvo XC40 обойдется в 57,8 тысячи долларов. В тройку также вошли Германия, где самые продаваемые модели Volkswagen, BMW или Mercedes-Benz можно будет купить примерно за 57,4 тысячи долларов, и Великобритания со средней ценой на базовые комплектации Land Rover Defender 110 и пятидверного Mini Cooper в 53,9 тысячи долларов.
Вьетнамский VinFast обойдется примерно в 47,2 тысячи долларов, тайский Thairung - в 45,1 тысячи, популярные модели американских Ford, Chevrolet и Dodge - в 35,1 тысячи, а мексиканский электрокар Zacua - в 34 тысячи. Десятку самых дорогих отечественных машин замкнули чешская Skoda Octavia (26,8 тысячи), испанские SEAT и Cupra (26,8 тысячи), а также итальянские Fiat и электромобиль Lancia (21,6 тысячи).
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От 15,5 тысячи до 20,6 тысячи долларов уйдет на покупку отечественной машины во Франции (Peugeot, Renault или Citroën), Южной Корее (Kia, Hyundai или KGM), Марокко (Neo Motors), Аргентине (Sero, Coradir) и Тунисе (Wallyscar). Средняя стоимость российских авто, рассчитанная на основании цен на Lada Granta, Evolute i-PRO и "Москвич 3", составила 15,4 тысячи долларов. Таким образом, РФ заняла 16-е место по стоимости.
На популярные модели румынских Dacia, китайских BYD, Changan и Geely, индийских Tata и Mahindra, японских Toyota, Honda и Suzuki и нигерийского Innoson в среднем уйдет от 10,4 тысячи до 13,6 тысячи долларов. Также, согласно некоторым данным, авто северокорейской Pyeonghwa Motors обойдутся примерно в 10 тысяч долларов.
Самой недорогой, стоимостью от 7,5 до 9,2 тысячи долларов, стала продукция автопроизводителей из Узбекистана (Ravon), Ирана (SAIPA и Iran Khodro) и Малайзии (Proton и Perodua).
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