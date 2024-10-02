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Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей
Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:50
2024-10-02T02:50
2024-10-02T03:04
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. По его словам, как и в вопросах международного розыска преступников большинство стран, включая многие европейские, активно сотрудничают с Россией по линии международного розыска похищенного автотранспорта. "В то же время правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке отказываются от конструктивного сотрудничества, игнорируя запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей", — сказал Калачев. Он подчеркнул, что таким образом недружественные страны ущемляют права своих же собственных граждан, пострадавших от действий международных преступников, укравших их автомобили - в результате подобной "противоестественной для полицейского сотрудничества позиции" отдельных государств страдают и российские граждане. "Разумеется, мы прежде всего думаем о защите прав и законных интересов наших соотечественников", - уточнил глава НЦБ МВД. Генсекретариат Интерпола для решения данного вопроса предоставляет гражданам возможность направлять электронные обращения в Комиссию по контролю за файлами организации об удалении информации о розыске автомобиля из баз данных Интерпола, уточнил Калачев.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html
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россия, интерпол, общество, в мире
Россия, Интерпол, Общество, В мире
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей
Калачев: недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
По его словам, как и в вопросах международного розыска преступников большинство стран, включая многие европейские, активно сотрудничают с Россией по линии международного розыска похищенного автотранспорта.
"В то же время правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке отказываются от конструктивного сотрудничества, игнорируя запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей", — сказал Калачев.
Он подчеркнул, что таким образом недружественные страны ущемляют права своих же собственных граждан, пострадавших от действий международных преступников, укравших их автомобили - в результате подобной "противоестественной для полицейского сотрудничества позиции" отдельных государств страдают и российские граждане.
"Разумеется, мы прежде всего думаем о защите прав и законных интересов наших соотечественников", - уточнил глава НЦБ МВД.
Генсекретариат Интерпола для решения данного вопроса предоставляет гражданам возможность направлять электронные обращения в Комиссию по контролю за файлами организации об удалении информации о розыске автомобиля из баз данных Интерпола, уточнил Калачев.