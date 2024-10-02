Рейтинг@Mail.ru
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 02.10.2024 (обновлено: 03:04 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/avto-1975850179.html
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей
Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:50
2024-10-02T03:04
россия
интерпол
общество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. По его словам, как и в вопросах международного розыска преступников большинство стран, включая многие европейские, активно сотрудничают с Россией по линии международного розыска похищенного автотранспорта. "В то же время правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке отказываются от конструктивного сотрудничества, игнорируя запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей", — сказал Калачев. Он подчеркнул, что таким образом недружественные страны ущемляют права своих же собственных граждан, пострадавших от действий международных преступников, укравших их автомобили - в результате подобной "противоестественной для полицейского сотрудничества позиции" отдельных государств страдают и российские граждане. "Разумеется, мы прежде всего думаем о защите прав и законных интересов наших соотечественников", - уточнил глава НЦБ МВД. Генсекретариат Интерпола для решения данного вопроса предоставляет гражданам возможность направлять электронные обращения в Комиссию по контролю за файлами организации об удалении информации о розыске автомобиля из баз данных Интерпола, уточнил Калачев.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html
https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954643345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, интерпол, общество, в мире
Россия, Интерпол, Общество, В мире
Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей

Калачев: недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
По его словам, как и в вопросах международного розыска преступников большинство стран, включая многие европейские, активно сотрудничают с Россией по линии международного розыска похищенного автотранспорта.
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России
Вчера, 02:36
"В то же время правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке отказываются от конструктивного сотрудничества, игнорируя запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей", — сказал Калачев.
Он подчеркнул, что таким образом недружественные страны ущемляют права своих же собственных граждан, пострадавших от действий международных преступников, укравших их автомобили - в результате подобной "противоестественной для полицейского сотрудничества позиции" отдельных государств страдают и российские граждане.
"Разумеется, мы прежде всего думаем о защите прав и законных интересов наших соотечественников", - уточнил глава НЦБ МВД.
Генсекретариат Интерпола для решения данного вопроса предоставляет гражданам возможность направлять электронные обращения в Комиссию по контролю за файлами организации об удалении информации о розыске автомобиля из баз данных Интерпола, уточнил Калачев.
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В МВД заявили о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом
21 июня, 23:29
 
РоссияИнтерполОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала