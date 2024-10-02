https://ria.ru/20241002/avto-1975850179.html

Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей

Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей - РИА Новости, 02.10.2024

Недружественные страны игнорируют запросы России по розыску автомобилей

Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T02:50

2024-10-02T02:50

2024-10-02T03:04

россия

интерпол

общество

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке игнорируют запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей, заявил в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. По его словам, как и в вопросах международного розыска преступников большинство стран, включая многие европейские, активно сотрудничают с Россией по линии международного розыска похищенного автотранспорта. "В то же время правоохранительные органы некоторых недружественных стран в угоду политической повестке отказываются от конструктивного сотрудничества, игнорируя запросы российской полиции относительно выявленных в нашей стране разыскиваемых автомобилей", — сказал Калачев. Он подчеркнул, что таким образом недружественные страны ущемляют права своих же собственных граждан, пострадавших от действий международных преступников, укравших их автомобили - в результате подобной "противоестественной для полицейского сотрудничества позиции" отдельных государств страдают и российские граждане. "Разумеется, мы прежде всего думаем о защите прав и законных интересов наших соотечественников", - уточнил глава НЦБ МВД. Генсекретариат Интерпола для решения данного вопроса предоставляет гражданам возможность направлять электронные обращения в Комиссию по контролю за файлами организации об удалении информации о розыске автомобиля из баз данных Интерпола, уточнил Калачев.

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975633217.html

https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954643345.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, интерпол, общество, в мире