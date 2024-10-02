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Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2024
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Социальный объект, частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и гараж в селе Варваровка Белгородского района повреждены в результате атак... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:25
2024-10-02T20:25
2024-10-02T20:25
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белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Социальный объект, частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и гараж в селе Варваровка Белгородского района повреждены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В селе Варваровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён гараж на территории частного домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля социального объекта. Вследствие атаки еще одного беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены фасад и ограждение, подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240930/ugledar-1975360052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Гладков: в белгородских селах при атаке БПЛА повреждены соцобъект, дом и гараж