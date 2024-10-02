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Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:25 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ataka-1976035486.html
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2024
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области
Социальный объект, частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и гараж в селе Варваровка Белгородского района повреждены в результате атак... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:25
2024-10-02T20:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Социальный объект, частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и гараж в селе Варваровка Белгородского района повреждены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В селе Варваровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён гараж на территории частного домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля социального объекта. Вследствие атаки еще одного беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены фасад и ограждение, подчеркнул губернатор.
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Гладков: в белгородских селах при атаке БПЛА повреждены соцобъект, дом и гараж

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Социальный объект, частный дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа и гараж в селе Варваровка Белгородского района повреждены в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В селе Варваровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён гараж на территории частного домовладения", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля социального объекта. Вследствие атаки еще одного беспилотника в частном доме выбиты окна, посечены фасад и ограждение, подчеркнул губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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