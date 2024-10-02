https://ria.ru/20241002/ataka-1975952907.html

Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом

Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 02.10.2024

Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом

Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T14:42

2024-10-02T14:42

2024-10-02T14:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

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шебекино

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин... Водитель второго транспортного средства ранен", – написал Гладков.Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава региона.

https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1975947846.html

белгородская область

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков