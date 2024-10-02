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Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 02.10.2024
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:42
2024-10-02T14:42
2024-10-02T14:56
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин... Водитель второго транспортного средства ранен", – написал Гладков.Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава региона.
https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1975947846.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом, погиб водитель