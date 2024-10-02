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Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.10.2024 (обновлено: 14:56 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ataka-1975952907.html
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 02.10.2024
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:42
2024-10-02T14:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
шебекино
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин... Водитель второго транспортного средства ранен", – написал Гладков.Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава региона.
https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1975947846.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом

Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом, погиб водитель

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramДроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом
Дроны ВСУ атаковали два грузовика под Белгородом - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские дроны атаковали два движущихся грузовых автомобиля на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка, один водитель погиб, второй ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге два грузовых автомобиля. В результате вражеской атаки погиб водитель одной из машин... Водитель второго транспортного средства ранен", – написал Гладков.
Он добавил, что мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение, отметил глава региона.
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два украинских беспилотника
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородВячеслав Гладков
 
 
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