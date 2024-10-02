https://ria.ru/20241002/ataka-1975903281.html
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2024
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Украинские военные атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:31
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Пять населенных пунктов атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома... В селе Белянка вследствие атаки беспилотника пробита кровля ангара сельскохозяйственного предприятия и поврежден экскаватор-погрузчик. В селе Муром в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях повреждены кровли, фасады и окна", - написал Гладков. Он уточнил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен жилой дом и надворные постройки. В селе Прилесье Краснояружского района при обстреле повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия, а также пробита газовая труба.
https://ria.ru/20241002/bezopasnost-1975864445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области