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ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2024
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11:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ataka-1975903281.html
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области - РИА Новости, 02.10.2024
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области
Украинские военные атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:31
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Пять населенных пунктов атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома... В селе Белянка вследствие атаки беспилотника пробита кровля ангара сельскохозяйственного предприятия и поврежден экскаватор-погрузчик. В селе Муром в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях повреждены кровли, фасады и окна", - написал Гладков. Он уточнил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен жилой дом и надворные постройки. В селе Прилесье Краснояружского района при обстреле повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия, а также пробита газовая труба.
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять сел в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в белгородском селе
Последствия обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в белгородском селе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять сел в трех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Пять населенных пунктов атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома... В селе Белянка вследствие атаки беспилотника пробита кровля ангара сельскохозяйственного предприятия и поврежден экскаватор-погрузчик. В селе Муром в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях повреждены кровли, фасады и окна", - написал Гладков.
Он уточнил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен жилой дом и надворные постройки. В селе Прилесье Краснояружского района при обстреле повреждены три корпуса сельскохозяйственного предприятия, а также пробита газовая труба.
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ПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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