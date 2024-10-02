https://ria.ru/20241002/assanzh-1976018306.html

ПАСЕ признала Ассанжа политическим заключенным

ПАСЕ признала Ассанжа политическим заключенным - РИА Новости, 02.10.2024

ПАСЕ признала Ассанжа политическим заключенным

Парламентская Ассамблея Совета Европы в среду подтвердила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, более пяти лет проведший в британской тюрьме особо строгого... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:41

2024-10-02T18:41

2024-10-02T18:41

в мире

джулиан ассанж

wikileaks

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы в среду подтвердила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, более пяти лет проведший в британской тюрьме особо строгого режима, является политическим заключенным, сообщается на сайте организации. ПАСЕ приняла резолюцию "о приговоре и содержании в заключении Джулиана Ассанжа с точки зрения нарушения прав человека", в которой утверждается, что применение в отношении него наказания в соответствии с законом о шпионаже за осуществление им журналистской деятельности делает его политическим заключенным. Так, за резолюцию проголосовали 88 человек, 13 высказались против, 20 воздержались. Против в основном проголосовали депутаты от Великобритании и Польши. Накануне Ассанж впервые после освобождения рассказал о пяти годах, проведенных им в тюрьме максимально строгого режима Белмарш в Лондоне в ожидании экстрадиции в США. Слушания были организованы комитетом по правовым вопросам и правам человека в контексте сентябрьского доклада ПАСЕ, в котором комитет "выразил глубокую обеспокоенность по поводу непропорционально жесткого обращения с Ассанжем". ПАСЕ также призвала США, имеющие статус страны-наблюдателя в Совете Европы, провести расследование предполагаемых военных преступлений и нарушений прав человека, о которых стало известно благодаря работе Ассанжа и WikiLeaks. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой. Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975705406.html

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975782135.html

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975719787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, джулиан ассанж, wikileaks, парламентская ассамблея совета европы, совет европы