ПАСЕ признала Ассанжа политическим заключенным
ПАСЕ подтвердила, что Ассанж является политическим заключенным
© AP Photo / Pascal BastienДжулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
© AP Photo / Pascal Bastien
Джулиан Ассанж выступает в Совете Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы в среду подтвердила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, более пяти лет проведший в британской тюрьме особо строгого режима, является политическим заключенным, сообщается на сайте организации.
ПАСЕ приняла резолюцию "о приговоре и содержании в заключении Джулиана Ассанжа с точки зрения нарушения прав человека", в которой утверждается, что применение в отношении него наказания в соответствии с законом о шпионаже за осуществление им журналистской деятельности делает его политическим заключенным.
Так, за резолюцию проголосовали 88 человек, 13 высказались против, 20 воздержались. Против в основном проголосовали депутаты от Великобритании и Польши.
Слушания были организованы комитетом по правовым вопросам и правам человека в контексте сентябрьского доклада ПАСЕ, в котором комитет "выразил глубокую обеспокоенность по поводу непропорционально жесткого обращения с Ассанжем".
ПАСЕ также призвала США, имеющие статус страны-наблюдателя в Совете Европы, провести расследование предполагаемых военных преступлений и нарушений прав человека, о которых стало известно благодаря работе Ассанжа и WikiLeaks.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США, 24 июня 2024 года после сделки с американской прокуратурой о частичном признании вины. Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне США, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой. Слушание по его делу прошло на острове Сайпан, крупнейшем на территории Северных Марианских островов, которые не входят в состав США, но находятся во владении Вашингтона. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет за решеткой.
Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В США основателю WikiLeaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.