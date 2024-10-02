https://ria.ru/20241002/armeniya-1975980263.html

Президент Армении утвердил отставку министра юстиции

Президент Армении утвердил отставку министра юстиции - РИА Новости, 02.10.2024

Президент Армении утвердил отставку министра юстиции

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил отставку министра юстиции Григора Минасяна, заявившего о решении покинуть свой пост на фоне инициированного... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:11

2024-10-02T16:11

2024-10-02T16:11

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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил отставку министра юстиции Григора Минасяна, заявившего о решении покинуть свой пост на фоне инициированного депутатами от правящей фракции "Гражданский договор" сбора подписей с требованием о его увольнении. Во вторник Минасян заявил, что подал премьер-министру прошение об отставке. Он обосновал это тем, что в парламентской системе правления будет сложно оставаться на посту министра, если нет позитивного сотрудничества с депутатами. "Освободить Григора Минасян от должности министра юстиции Республики Армения", - говорится в указе Хачатуряна, размещенном на сайте президента. Свыше 20 депутатов от правящей партии потребовали отставки министра юстиции, обвиняя его в неэффективной работе, в частности, в ошибках в кадровой политике. До назначения на пост министра в декабре 2022 года Минасян, брат зятя бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, занимался адвокатской деятельностью.

https://ria.ru/20241002/armeniya-1975935565.html

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в мире, армения, ваагн хачатурян, серж саргсян