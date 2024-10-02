https://ria.ru/20241002/armeniya-1975935565.html

Глава МИД Армении призвал к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ

Глава МИД Армении призвал к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ - РИА Новости, 02.10.2024

Глава МИД Армении призвал к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что нужно быть осторожным и просчитывать риски, говоря о возможности выхода страны из ОДКБ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:40

2024-10-02T13:40

2024-10-02T13:40

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ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что нужно быть осторожным и просчитывать риски, говоря о возможности выхода страны из ОДКБ. "Я думаю, что всем нам следует быть более осторожными. Ни для кого не секрет, что приоритетом должна быть стабильность, а процессы, которые могут произойти, должны быть хорошо просчитаны и управляемы. Я также имею в виду управление рисками. Так что это не очень простой вопрос", - сказал Мирзоян в ходе Варшавского форума по безопасности, отвечая на вопрос, что удерживает Ереван от формального выхода из ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сентябре попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о близости к "точке невозврата" в отношениях с организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Пашиняна. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении, подчеркнул он. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, добавил Песков.

https://ria.ru/20240918/odkb-1973360865.html

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в мире, армения, арарат мирзоян, одкб