https://ria.ru/20241002/arest-1976001896.html

В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС

В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 02.10.2024

В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС

Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:14

2024-10-02T17:14

2024-10-02T17:20

происшествия

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года", – сказал судья.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок задержания на 72 часа.

https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, взрыв на азс в махачкале