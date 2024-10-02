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В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 02.10.2024
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17:14 02.10.2024 (обновлено: 17:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/arest-1976001896.html
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 02.10.2024
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:14
2024-10-02T17:20
происшествия
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года", – сказал судья.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок задержания на 72 часа.
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происшествия, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС

Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы.
«
"Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года", – сказал судья.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок задержания на 72 часа.
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