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В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 02.10.2024
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:14
2024-10-02T17:14
2024-10-02T17:20
происшествия
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС Марата Джанхуватова, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Заседание по избранию меры пресечения проходит в Советском районном суде Махачкалы."Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года", – сказал судья.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошёл взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. В понедельник Советский суд Махачкалы продлил срок задержания на 72 часа.
https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Взрыв на АЗС в Махачкале
В Дагестане арестовали владельца взорвавшейся АЗС
Суд арестовал на два месяца владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС