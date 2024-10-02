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В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу - РИА Новости, 02.10.2024
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15:27 02.10.2024 (обновлено: 17:03 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/arest-1975967444.html
В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу
В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу
Блогерше, задержанной на севере Москвы в состоянии наркотического опьянения, назначен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 14 суток, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:27
2024-10-02T17:03
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хабаровск
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогерше, задержанной на севере Москвы в состоянии наркотического опьянения, назначен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 14 суток, рассказали в пресс-службе московского главка МВД.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном.В МВД отметили, что на момент задержания у девушки были признаки наркотического опьянения, она была направлена на медосвидетельствование. Установлено, что опьянение вызвано "каннабиноидами и 4-метилметкатиноном (мефедроном)". Кроме того, 23-летняя уроженка Хабаровска ведет канал в мессенджере, где публикует видео, на которых "демонстративно употребляет запрещенные вещества, рекламирует каналы и интернет-магазины, связанные с незаконным оборотом наркотиков".Блогер привлечена к административной ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) и по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств)."По решению мирового судьи ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток", - уточнили в МВД.В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.
https://ria.ru/20240912/strelba-1972297473.html
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москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хабаровск, россия
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Хабаровск, Россия
В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу

В Москве арестовали блогершу, задержанную в состоянии наркотического опьянения

© Фото : ГУ МВД России по г. МосквеБлогерша Барби Доллар из Хабаровска, задержанная на севере Москвы
Блогерша Барби Доллар из Хабаровска, задержанная на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по г. Москве
Блогерша Барби Доллар из Хабаровска, задержанная на севере Москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогерше, задержанной на севере Москвы в состоянии наркотического опьянения, назначен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 14 суток, рассказали в пресс-службе московского главка МВД.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном.
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В МВД отметили, что на момент задержания у девушки были признаки наркотического опьянения, она была направлена на медосвидетельствование. Установлено, что опьянение вызвано "каннабиноидами и 4-метилметкатиноном (мефедроном)". Кроме того, 23-летняя уроженка Хабаровска ведет канал в мессенджере, где публикует видео, на которых "демонстративно употребляет запрещенные вещества, рекламирует каналы и интернет-магазины, связанные с незаконным оборотом наркотиков".
Блогер привлечена к административной ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) и по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств).
«
"По решению мирового судьи ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток", - уточнили в МВД.
В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.
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