https://ria.ru/20241002/arest-1975967444.html

В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу

В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу - РИА Новости, 02.10.2024

В Москве арестовали задержанную с наркотиками блогершу

Блогерше, задержанной на севере Москвы в состоянии наркотического опьянения, назначен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 14 суток, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:27

2024-10-02T15:27

2024-10-02T17:03

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хабаровск

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогерше, задержанной на севере Москвы в состоянии наркотического опьянения, назначен штраф в 30 тысяч рублей и арест на 14 суток, рассказали в пресс-службе московского главка МВД.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном.В МВД отметили, что на момент задержания у девушки были признаки наркотического опьянения, она была направлена на медосвидетельствование. Установлено, что опьянение вызвано "каннабиноидами и 4-метилметкатиноном (мефедроном)". Кроме того, 23-летняя уроженка Хабаровска ведет канал в мессенджере, где публикует видео, на которых "демонстративно употребляет запрещенные вещества, рекламирует каналы и интернет-магазины, связанные с незаконным оборотом наркотиков".Блогер привлечена к административной ответственности по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) и по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств)."По решению мирового судьи ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и административный арест сроком на 14 суток", - уточнили в МВД.В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хабаровск, россия