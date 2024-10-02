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Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной - РИА Новости, 02.10.2024
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05:53 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/arest-1975858017.html
Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной
Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной - РИА Новости, 02.10.2024
Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной
Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:53
2024-10-02T05:53
происшествия
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москва
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Цырульниковой меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников - на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.
https://ria.ru/20240910/kurer-1971739939.html
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происшествия, жилье, москва, лариса долина
Происшествия, Жилье, Москва, Лариса Долина
Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной

Суд продлил арест курьеру, получившей денежные средства Ларисы Долиной

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Цырульниковой меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Анжела Цырульникова - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Курьер, получившая деньги Долиной, просила отпустить ее из СИЗО
10 сентября, 07:56
Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников - на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Курьера, получившую деньги Ларисы Долиной, оставили под стражей
27 августа, 10:34
 
ПроисшествияЖильеМоскваЛариса Долина
 
 
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