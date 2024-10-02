https://ria.ru/20241002/arest-1975858017.html

Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной

Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной - РИА Новости, 02.10.2024

Суд продлил арест курьеру, получившей деньги Ларисы Долиной

Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:53

2024-10-02T05:53

2024-10-02T05:53

происшествия

жилье

москва

лариса долина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879336946_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_1708bee0b295feddf4ef092810802385.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, получившей денежные средства певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Цырульниковой меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Ранее Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников - на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы 10 октября рассмотрит иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье.

https://ria.ru/20240910/kurer-1971739939.html

https://ria.ru/20240827/dolina-1968679952.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, москва, лариса долина