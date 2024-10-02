https://ria.ru/20241002/anomaliya-1975765729.html
"Осталось недолго". Европе грозит аномалия, какой еще не было
"Осталось недолго". Европе грозит аномалия, какой еще не было - РИА Новости, 02.10.2024
"Осталось недолго". Европе грозит аномалия, какой еще не было
Оплот европейского традиционализма переживает глубокий кризис. В Ирландии, считавшейся в Европе самой религиозной, церковь запятнала себя серией громких... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T08:00
2024-10-02T08:00
2024-10-02T08:09
религия
ирландия
европа
дублин
лео варадкар
франциск (хорхе марио бергольо)
эммануэль макрон
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Оплот европейского традиционализма переживает глубокий кризис. В Ирландии, считавшейся в Европе самой религиозной, церковь запятнала себя серией громких скандалов. Как следствие — острая нехватка священников. Что происходит и какие перспективы — в материале РИА Новости.Один на миллионЕпархия городов Корка и Росса выставила на продажу собственный офис. На реставрацию почти столетнего особняка нет денег."А для наших целей в будущем помещение не подходит", — пояснил епископ Финтан Гэвин. Риелторы оценили историческое здание в несколько сотен тысяч евро. Этого вполне хватит, чтобы осуществить задуманное — построить многофункциональный духовный центр.Там собираются готовить к пастырскому служению волонтеров из числа мирян. Довольно странно — католическая церковь пока еще не допускала простых верующих к таинству священства.Однако, подчеркнул епископ, общине пора осознать: без помощи прихожан-энтузиастов свести концы с концами крайне трудно. Дело в том, что на Изумрудном острове сильный дефицит священников.Так, на родные Финтану Гэвину Корк и Росс приходится около 70 приходов, в каждом — по несколько храмов. Действующие на данный момент 85 клириков не справляются. А ведь помимо мессы — общественная нагрузка: социальное служение, образование.На другом конце страны, в городке Клохере, дела обстоят так же плохо. "У нас в епархии всего один семинарист, а рукоположений (посвящения в духовный сан. — Прим. ред.) не было уже шесть лет", — говорит местный священник Оуэн Горман.И дает неутешительный прогноз: такими темпами через пару десятков лет в этих краях едва ли останется с десяток святых отцов.Но самая печальная статистика — из семинарии Дублина. В столице и окрестностях, где католицизм исповедуют более миллиона человек, на факультете пастырского служения учится лишь один семинарист.Ответственный за подбор кадров в Дублинской епархии отец Джерри О'Коннор склоняется все к той же мысли: учитывая отрицательную динамику, руководство в скором времени обратится за помощью к мужской части паствы, предложит "ставку священника" на неполный рабочий день.Слуги БожьиЧто же случилось с Ирландией, которая еще пару десятилетий назад считалась самой католической в Европе?В 1980-е в храмах на мессе яблоку негде было упасть. Теперь же, согласно соцопросам, регулярно (раз в неделю) службу посещает приблизительно треть верующих. На 2650 церквей — 2116 священников. И около 30 процентов — старше 60 лет."В католицизме определенно наблюдался перебор, — рассуждает отец Оуэн Горман из Клохера. — Мы были вовлечены во все аспекты жизни <…> и, думаю, отвлеклись от главного — евангелизации, религиозного воспитания".У Джерри О'Коннора более прозаический взгляд на нынешний кризис. Людей отпугнули от церкви многочисленные скандалы, прежде всего сексуальные.Долгое время о них не говорили. Но в последние годы неприятная правда всплыла. Так, в 2021-м опубликовали результаты масштабного расследования случаев насилия в католических приютах.Выяснилось, что с 1920-го по 1990-й в домах призрения умерли около девяти тысяч детей и пострадали более 50 тысяч женщин. Заведениями, которые финансировало государство, как правило, руководили католические монахини.К ним попадали незамужние беременные девушки или жертвы изнасилования. Рожали уже в приюте, и смертность при родах превышала среднюю по стране в пять раз. Более того, до 1973-го на детях нелегально тестировали новые виды вакцин.Рожениц же монахини зачастую морально унижали: называли "грешницами" и "отродьями сатаны". А еще невесты Христовы занимались рукоприкладством.Теперь правительство открыло дело о сексуальных домогательствах в католических школах страны.Поводом послужил документальный фильм о гомосексуальных скандалах в дублинском церковном колледже Blackrock. В редакцию телеканала и общественные организации посыпались письма жертв, которые долгие годы молчали. В общей сложности — порядка 2400 обращений.Промежуточные результаты расследования насчитывают почти тысячу страниц. Обвинения могли бы предъявить 884 священникам, но около половины из них уже умерли.Правда не в модеК люстрации из-за сексуальных скандалов в церкви призывал бывший премьер-министр Лео Варадкар. Даже обращался напрямую к папе Франциску.Правда, и сам он нанес удар по престижу католического духовенства Ирландии. Открытый гей, приверженец курса Эммануэля Макрона и Джастина Трюдо, Варадкар был ярым лоббистом бесплатных контрацептивов и легализации однополых браков.Священники возмущались: "Гореть ему за такое в аду". Но политический вектор развернулся в сторону либерализма. И некоторым затем пришлось публично каяться в неполиткорректности.В нынешней ситуации у духовенства все же есть на что опереться. Многие возлагают большие надежды на католические молодежные движения. За последние годы их число заметно выросло. Поэтому не исключено, что Ирландия когда-нибудь вернет себе статус самой религиозной страны Европы.
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ирландия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирландия, европа, дублин, лео варадкар, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ирландия, Европа, Дублин, Лео Варадкар, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Эммануэль Макрон, Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Оплот европейского традиционализма переживает глубокий кризис. В Ирландии, считавшейся в Европе самой религиозной, церковь запятнала себя серией громких скандалов. Как следствие — острая нехватка священников. Что происходит и какие перспективы — в материале РИА Новости.
Епархия городов Корка и Росса выставила на продажу
собственный офис. На реставрацию почти столетнего особняка нет денег.
"А для наших целей в будущем помещение не подходит", — пояснил епископ Финтан Гэвин. Риелторы оценили историческое здание в несколько сотен тысяч евро. Этого вполне хватит, чтобы осуществить задуманное — построить многофункциональный духовный центр.
Там собираются готовить к пастырскому служению волонтеров из числа мирян. Довольно странно — католическая церковь пока еще не допускала простых верующих к таинству священства.
Однако, подчеркнул епископ, общине пора осознать: без помощи прихожан-энтузиастов свести концы с концами крайне трудно. Дело в том, что на Изумрудном острове сильный дефицит священников.
Так, на родные Финтану Гэвину Корк и Росс приходится около 70 приходов, в каждом — по несколько храмов. Действующие на данный момент 85 клириков не справляются. А ведь помимо мессы — общественная нагрузка: социальное служение, образование.
На другом конце страны, в городке Клохере, дела обстоят так же плохо. "У нас в епархии всего один семинарист, а рукоположений (посвящения в духовный сан. — Прим. ред.) не было уже шесть лет", — говорит
местный священник Оуэн Горман.
И дает неутешительный прогноз: такими темпами через пару десятков лет в этих краях едва ли останется с десяток святых отцов.
Но самая печальная статистика
— из семинарии Дублина
. В столице и окрестностях, где католицизм исповедуют более миллиона человек, на факультете пастырского служения учится лишь один семинарист.
Ответственный за подбор кадров в Дублинской епархии отец Джерри О'Коннор склоняется все к той же мысли: учитывая отрицательную динамику, руководство в скором времени обратится за помощью к мужской части паствы, предложит "ставку священника" на неполный рабочий день.
Что же случилось с Ирландией
, которая еще пару десятилетий назад считалась самой католической в Европе?
В 1980-е в храмах на мессе яблоку негде было упасть. Теперь же, согласно соцопросам, регулярно (раз в неделю) службу посещает приблизительно треть верующих. На 2650 церквей — 2116 священников. И около 30 процентов — старше 60 лет.
"В католицизме определенно наблюдался перебор, — рассуждает отец Оуэн Горман из Клохера. — Мы были вовлечены во все аспекты жизни <…> и, думаю, отвлеклись от главного — евангелизации, религиозного воспитания".
У Джерри О'Коннора более прозаический взгляд на нынешний кризис. Людей отпугнули от церкви многочисленные скандалы, прежде всего сексуальные.
Долгое время о них не говорили. Но в последние годы неприятная правда всплыла. Так, в 2021-м опубликовали
результаты масштабного расследования случаев насилия в католических приютах.
Выяснилось, что с 1920-го по 1990-й в домах призрения умерли около девяти тысяч детей и пострадали более 50 тысяч женщин. Заведениями, которые финансировало государство, как правило, руководили католические монахини.
К ним попадали незамужние беременные девушки или жертвы изнасилования. Рожали уже в приюте, и смертность при родах превышала среднюю по стране в пять раз. Более того, до 1973-го на детях нелегально тестировали новые виды вакцин.
Рожениц же монахини зачастую морально унижали: называли "грешницами" и "отродьями сатаны". А еще невесты Христовы занимались рукоприкладством.
Теперь правительство открыло дело
о сексуальных домогательствах в католических школах страны.
Поводом послужил документальный фильм о гомосексуальных скандалах в дублинском церковном колледже Blackrock. В редакцию телеканала и общественные организации посыпались письма жертв, которые долгие годы молчали. В общей сложности — порядка 2400 обращений.
Промежуточные результаты расследования насчитывают почти тысячу страниц. Обвинения могли бы предъявить 884 священникам, но около половины из них уже умерли.
К люстрации из-за сексуальных скандалов в церкви призывал бывший премьер-министр Лео Варадкар
. Даже обращался напрямую к папе Франциску
.
Правда, и сам он нанес удар по престижу католического духовенства Ирландии. Открытый гей, приверженец курса Эммануэля Макрона
и Джастина Трюдо
, Варадкар был ярым лоббистом бесплатных контрацептивов и легализации однополых браков.
Священники возмущались: "Гореть ему за такое в аду". Но политический вектор развернулся в сторону либерализма. И некоторым затем пришлось публично каяться в неполиткорректности.
В нынешней ситуации у духовенства все же есть на что опереться. Многие возлагают большие надежды на католические молодежные движения. За последние годы их число заметно выросло. Поэтому не исключено, что Ирландия когда-нибудь вернет себе статус самой религиозной страны Европы.