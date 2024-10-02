https://ria.ru/20241002/akusherstvo-1975842938.html

Ведущие медики обсудили развитие акушерства в России

Ведущие медики обсудили развитие акушерства в России - РИА Новости, 02.10.2024

Ведущие медики обсудили развитие акушерства в России

Вопросы охраны материнства и детства в России, развитие акушерской помощи, вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе увеличение циклов ЭКО,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:44

2024-10-02T00:44

2024-10-02T00:45

общество

россия

лейла адамян

михаил мурашко

марк курцер

российская академия наук

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопросы охраны материнства и детства в России, развитие акушерской помощи, вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе увеличение циклов ЭКО, обсудили ведущие эксперты отрасли в первый день юбилейного форума "Мать и дитя - 2024". "Охрана материнства и детства является приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации. В течение последних лет особое внимание уделяется обеспечению доступности медицинской помощи в этой сфере, восстановлению уровня рождаемости, формированию приверженности к здоровому образу жизни и внедрению новых технологий здоровьесбережения", - рассказал на открытии министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что перед государством сегодня стоит задача сформировать "моду" на многодетную семью, а для этого оно стремится создать безопасные и комфортные условия для оказания медицинской помощи женщинам и детям. По словам министра, растут и объемы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) - так за 8 месяцев 2024 года проведено более 60 тысяч полных циклов. Кроме того, впервые в рамках диспансеризации проводится оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста, которую на данный момент прошли уже более 8 миллионов человек. Заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян в ходе своего выступления на конгрессе уделила особое внимание подготовке кадров для отрасли. Так, на сегодняшний день значимую роль играет наставничество - за каждого молодого врача, который приходит работать, должен отвечать более опытный специалист. Кроме того, по данным Адамян, в России есть почти 24 тысячи программ повышения квалификации, проводится более 9 тысяч образовательных мероприятий. Но главная цель для врачей отрасли сегодня - это, конечно, повышение рождаемости и появление на свет здоровых детей. При этом, рождение большого числа детей позволяет сохранить здоровье и матери, так как, например, грудное вскармливание обеспечивает профилактику злокачественных новообразований, пояснила Адамян. Об особенностях диагностики различных патологий, которые могут появиться в ходе беременности, рассказал доктор медицинских наук, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер. Он уточнил, что на сегодняшний день в России она находится на высоком уровне и распространена повсеместно. Академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Геннадий Сухих, в свою очередь, рассказал о работе центра и о показателях, которые удалось достичь. Например, выживаемость детей, появившихся на свет в центре акушерства, сегодня составляет 97%. "Эти цифры говорят сами о себе", - подчеркнул он. По его словам, современные клеточные технологии уже помогают "подправлять различные нюансы", связанные со здоровьем, например, недоразвитие различных отделов центральной нервной системы. "Это позволяет нам выигрывать битву у пациентов с полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, заболеванием миокарда, то есть там, где нужна регенерация", - уточнил Сухих. Председатель Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов отметил успехи российского здравоохранения в снижении младенческой и материнской смертности. Он подчеркнул, что в последние годы перинатальное акушерство очень поднялось, появились специализированные учреждения - перинатальные центры, которые сыграли немаловажную роль в укреплении службы.

https://ria.ru/20240910/devochka-1971731330.html

https://ria.ru/20240905/sertifikat-1799110277.html

https://ria.ru/20240704/beremennost-1957499581.html

https://ria.ru/20210827/fertilnost-1747596345.html

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общество, россия, лейла адамян, михаил мурашко, марк курцер, российская академия наук