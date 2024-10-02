https://ria.ru/20241002/agrostartapy-1976015199.html

На поддержку агростартапов в Адыгее потратят 123 млн рублей в этом году

На поддержку агростартапов в Адыгее потратят 123 млн рублей в этом году - РИА Новости, 02.10.2024

На поддержку агростартапов в Адыгее потратят 123 млн рублей в этом году

В Адыгее в текущем году на грантовую поддержку агростартапов, которые должны стать новыми точками роста на селе, направят 123 миллиона рублей, сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:26

2024-10-02T18:26

2024-10-02T18:26

республика адыгея

экономика

кошехабльский район

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 2 окт - РИА Новости. В Адыгее в текущем году на грантовую поддержку агростартапов, которые должны стать новыми точками роста на селе, направят 123 миллиона рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что власти региона держат вектор на развитие высокорентабельных направлений в сфере АПК. "Благодаря федеральным программам у республики есть возможность стимулировать предпринимательскую инициативу в интенсивном садоводстве, овощеводстве, выращивании ягод", – написал он. Глава республики отметил, что одной из наиболее востребованных мер господдержки остаются гранты, за счет которых жители Адыгеи создают новые фермерские хозяйства и расширяют существующие. "В Адыгее в 2024 году на грантовую поддержку агростартапов выделено 123 миллиона рублей, еще 10 миллионов рублей грантов пошло на развитие относительно нового для региона направления агротуризма", - сообщил Кумпилов. В качестве примера он привел опыт фермерского хозяйства из Кошехабльского района, получившего в минувшем году грант "Агростартап" в размере 2,7 миллиона рублей на развитие производства овощей. На эти средства была приобретена и оборудована теплица. В итоге господдержка и использование современных технологий позволили фермеру выращивать качественные местные овощи практически круглый год. "Перед отраслевым министерством, органами власти на местах поставил задачу широко информировать жителей о существующих мерах господдержки, оказывать людям содействие в создании и развитии собственного бизнеса. Каждое новое предприятие в АПК – это новые рабочие места, повышение благосостояния населения, катализатор для развития сельских территорий", – добавил глава Адыгеи.

кошехабльский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, кошехабльский район, мурат кумпилов