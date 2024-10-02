https://ria.ru/20241002/agrostartapy-1976015199.html
На поддержку агростартапов в Адыгее потратят 123 млн рублей в этом году
На поддержку агростартапов в Адыгее потратят 123 млн рублей в этом году - РИА Новости, 02.10.2024
На поддержку агростартапов в Адыгее потратят 123 млн рублей в этом году
В Адыгее в текущем году на грантовую поддержку агростартапов, которые должны стать новыми точками роста на селе, направят 123 миллиона рублей, сообщил глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:26
2024-10-02T18:26
2024-10-02T18:26
республика адыгея
экономика
кошехабльский район
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 2 окт - РИА Новости. В Адыгее в текущем году на грантовую поддержку агростартапов, которые должны стать новыми точками роста на селе, направят 123 миллиона рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он рассказал, что власти региона держат вектор на развитие высокорентабельных направлений в сфере АПК. "Благодаря федеральным программам у республики есть возможность стимулировать предпринимательскую инициативу в интенсивном садоводстве, овощеводстве, выращивании ягод", – написал он. Глава республики отметил, что одной из наиболее востребованных мер господдержки остаются гранты, за счет которых жители Адыгеи создают новые фермерские хозяйства и расширяют существующие. "В Адыгее в 2024 году на грантовую поддержку агростартапов выделено 123 миллиона рублей, еще 10 миллионов рублей грантов пошло на развитие относительно нового для региона направления агротуризма", - сообщил Кумпилов. В качестве примера он привел опыт фермерского хозяйства из Кошехабльского района, получившего в минувшем году грант "Агростартап" в размере 2,7 миллиона рублей на развитие производства овощей. На эти средства была приобретена и оборудована теплица. В итоге господдержка и использование современных технологий позволили фермеру выращивать качественные местные овощи практически круглый год. "Перед отраслевым министерством, органами власти на местах поставил задачу широко информировать жителей о существующих мерах господдержки, оказывать людям содействие в создании и развитии собственного бизнеса. Каждое новое предприятие в АПК – это новые рабочие места, повышение благосостояния населения, катализатор для развития сельских территорий", – добавил глава Адыгеи.
кошехабльский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кошехабльский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Экономика, Кошехабльский район, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 2 окт - РИА Новости. В Адыгее в текущем году на грантовую поддержку агростартапов, которые должны стать новыми точками роста на селе, направят 123 миллиона рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что власти региона держат вектор на развитие высокорентабельных направлений в сфере АПК.
«
"Благодаря федеральным программам у республики есть возможность стимулировать предпринимательскую инициативу в интенсивном садоводстве, овощеводстве, выращивании ягод", – написал он.
Глава республики отметил, что одной из наиболее востребованных мер господдержки остаются гранты, за счет которых жители Адыгеи создают новые фермерские хозяйства и расширяют существующие.
«
"В Адыгее в 2024 году на грантовую поддержку агростартапов выделено 123 миллиона рублей, еще 10 миллионов рублей грантов пошло на развитие относительно нового для региона направления агротуризма", - сообщил Кумпилов.
В качестве примера он привел опыт фермерского хозяйства из Кошехабльского района
, получившего в минувшем году грант "Агростартап" в размере 2,7 миллиона рублей на развитие производства овощей. На эти средства была приобретена и оборудована теплица. В итоге господдержка и использование современных технологий позволили фермеру выращивать качественные местные овощи практически круглый год.
"Перед отраслевым министерством, органами власти на местах поставил задачу широко информировать жителей о существующих мерах господдержки, оказывать людям содействие в создании и развитии собственного бизнеса. Каждое новое предприятие в АПК – это новые рабочие места, повышение благосостояния населения, катализатор для развития сельских территорий", – добавил глава Адыгеи.