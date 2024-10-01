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"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 01.10.2024
https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ
Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:50
2024-10-01T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
владимир зеленский
министерство обороны сша
курская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Угледар станет важной военной и психологической победой для русских, когда они добьются успеха. Тем временем &lt;…&gt; Зеленский продолжает вводить войска в Курскую область", — отметил он.По словам эксперта, маловероятно, что украинцы смогут удерживать Угледар, ведь счет идет на дни, а не на месяцы. Экс-помощник заместителя Пентагона добавил, что правительство Зеленского, похоже, испытывает серьезный стресс и продолжает преследовать цели, которые находятся за пределами его возможностей."72-я механизированная бригада оказалась в ловушке в Угледаре. &lt;...&gt; Русские окружили ее со всех сторон и контролируют все пути отхода", — резюмировал Брайен.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения этого населенного пункта остались считанные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html
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угледар
курская область
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в мире, угледар, владимир зеленский, министерство обороны сша, курская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Курская область, Донецкая Народная Республика
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ

W&S: Зеленский отправляет ВСУ в Курскую область, когда Угледар вот-вот падет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Угледар станет важной военной и психологической победой для русских, когда они добьются успеха. Тем временем <…> Зеленский продолжает вводить войска в Курскую область", — отметил он.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Разгромлены и отброшены". Стало известно, что произошло в зоне СВО
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По словам эксперта, маловероятно, что украинцы смогут удерживать Угледар, ведь счет идет на дни, а не на месяцы. Экс-помощник заместителя Пентагона добавил, что правительство Зеленского, похоже, испытывает серьезный стресс и продолжает преследовать цели, которые находятся за пределами его возможностей.
"72-я механизированная бригада оказалась в ловушке в Угледаре. <...> Русские окружили ее со всех сторон и контролируют все пути отхода", — резюмировал Брайен.
Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения этого населенного пункта остались считанные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАКурская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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