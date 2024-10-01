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"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ
Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:50
2024-10-01T16:50
2024-10-01T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
владимир зеленский
министерство обороны сша
курская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Угледар станет важной военной и психологической победой для русских, когда они добьются успеха. Тем временем <…> Зеленский продолжает вводить войска в Курскую область", — отметил он.По словам эксперта, маловероятно, что украинцы смогут удерживать Угледар, ведь счет идет на дни, а не на месяцы. Экс-помощник заместителя Пентагона добавил, что правительство Зеленского, похоже, испытывает серьезный стресс и продолжает преследовать цели, которые находятся за пределами его возможностей."72-я механизированная бригада оказалась в ловушке в Угледаре. <...> Русские окружили ее со всех сторон и контролируют все пути отхода", — резюмировал Брайен.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения этого населенного пункта остались считанные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.
https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975755950.html
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в мире, угледар, владимир зеленский, министерство обороны сша, курская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Курская область, Донецкая Народная Республика
"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ
W&S: Зеленский отправляет ВСУ в Курскую область, когда Угледар вот-вот падет