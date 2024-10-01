https://ria.ru/20241001/zelenskiy-1975773397.html

"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ

"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

"Окружили со всех сторон". Зеленский отдает странные приказы ВСУ, пишут СМИ

Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:50

2024-10-01T16:50

2024-10-01T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

угледар

владимир зеленский

министерство обороны сша

курская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приказывает украинским войскам продолжать наступать на Курскую область, когда в Угледаре они в скором времени сдадут позиции, написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Угледар станет важной военной и психологической победой для русских, когда они добьются успеха. Тем временем <…> Зеленский продолжает вводить войска в Курскую область", — отметил он.По словам эксперта, маловероятно, что украинцы смогут удерживать Угледар, ведь счет идет на дни, а не на месяцы. Экс-помощник заместителя Пентагона добавил, что правительство Зеленского, похоже, испытывает серьезный стресс и продолжает преследовать цели, которые находятся за пределами его возможностей."72-я механизированная бригада оказалась в ловушке в Угледаре. <...> Русские окружили ее со всех сторон и контролируют все пути отхода", — резюмировал Брайен.Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения этого населенного пункта остались считанные дни, противник в городе попал в серьезное окружение.

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975755950.html

угледар

курская область

донецкая народная республика

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в мире, угледар, владимир зеленский, министерство обороны сша, курская область, донецкая народная республика