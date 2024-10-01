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"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город - РИА Новости, 01.10.2024
"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
ВСУ должны покинуть Селидово в ДНР, чтобы не попасть в окружение и не разделить участь украинской группировки в Угледаре, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T14:28
2024-10-01T14:28
2024-10-01T14:28
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ВСУ должны покинуть Селидово в ДНР, чтобы не попасть в окружение и не разделить участь украинской группировки в Угледаре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России", — отметил он.По словам аналитика, ВСУ уже допустили ошибку, затянув вывод войск из Угледара. Украинская армия, считает Меркурис, рискует повторить этот негативный опыт в Селидово."В Селидово будет потеряно еще больше людей и техники без какой-либо ясной цели", — предупредил эксперт.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна.На прошлой неделе он также заявил, что российские войска с трех сторон подошли к Селидово и пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
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"В окружении": на Западе призвали ВСУ покинуть еще один город
Меркурис: ВСУ должны покинуть Селидово, чтобы спасти солдат