https://ria.ru/20241001/zapad-1975657734.html

Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ

Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024

Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ

Союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО,... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T09:41

2024-10-01T09:41

2024-10-01T09:41

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО, пишет газета Financial Times. По информации издания, Владимир Зеленский испытывает давление со стороны западных партнеров, которые хотят от него шагов в сторону урегулирования конфликта путем переговоров. "Большая часть игроков хотят деэскалации", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника. При этом, по данным высокопоставленного должностного лица с Запада, единственная стратегия по Украине на повестке дня - это ее территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

https://ria.ru/20240930/zelenskiy-1975437003.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, нато