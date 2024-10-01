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Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ
Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ
Союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО,... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T09:41
2024-10-01T09:41
2024-10-01T09:41
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия - территориальные уступки в обмен на членство Киева в НАТО, пишет газета Financial Times. По информации издания, Владимир Зеленский испытывает давление со стороны западных партнеров, которые хотят от него шагов в сторону урегулирования конфликта путем переговоров. "Большая часть игроков хотят деэскалации", - приводит газета слова высокопоставленного украинского чиновника. При этом, по данным высокопоставленного должностного лица с Запада, единственная стратегия по Украине на повестке дня - это ее территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.
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Запад хочет от Украины деэскалации конфликта, пишут СМИ
FT: союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта