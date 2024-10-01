https://ria.ru/20241001/ynet-1975786812.html
Путин может провести телефонный разговор с Нетаньяху, пишут СМИ
Путин может провести телефонный разговор с Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 01.10.2024
Путин может провести телефонный разговор с Нетаньяху, пишут СМИ
Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T17:39
2024-10-01T17:39
2024-10-01T17:56
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт - РИА Новости. Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным в свете возможной ракетной атаки по Израилю со стороны Ирана, сообщил портал Ynet без ссылок на источники."В настоящее время ведутся переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль сегодня вечером. Ожидается, если такой разговор состоится, то он будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать своё влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль", - говорится в сообщении портала.Портал отмечает, что в канцелярии Нетаньяху отказались прокомментировать эту информацию.Последний разговор между лидерами двух государств состоялся в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20241001/livan-1975787428.html
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владимир путин, биньямин нетаньяху, в мире, израиль, россия, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, В мире, Израиль, Россия, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Путин может провести телефонный разговор с Нетаньяху, пишут СМИ
Ynet: Израиль и Россия согласовывают телефонный разговору Путина и Нетаньяху