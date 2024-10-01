https://ria.ru/20241001/yakutsk-1975758188.html

Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку

Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку - РИА Новости, 01.10.2024

Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку

Фейковое видео о бесплатном сборе капусты с урожайного поля в Якутске стало причиной массового воровства, фермерскому предприятию нанесен ущерб в сотни тысяч... РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T16:03

2024-10-01T16:03

2024-10-01T16:03

якутск

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республика саха (якутия)

общество

происшествия

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ЯКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Фейковое видео о бесплатном сборе капусты с урожайного поля в Якутске стало причиной массового воровства, фермерскому предприятию нанесен ущерб в сотни тысяч рублей, пострадавшие намерены найти автора ролика, сообщил РИА Новости сын главы хозяйства, предприниматель Артур Эм. Пользователи соцсети в Якутске распространили видеоролик, в котором неизвестная женщина заявляет о том, что на полях фирмы "Эм" жителям разрешили бесплатно собрать для себя урожай капусты. По словам предпринимателя, информация стала "вирусной", и с 27 сентября на их владения хлынули толпы людей с мешками. Призывы предпринимателей остановиться и пояснения, что видео было поддельным, они проигнорировали. "Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете. Думаю, следует найти автора этого видео. Ведь именно распространение фейковой информации стало причиной массового заблуждения", - отметил предприниматель. Частное предприятие "ЭМ Григорий" (фирма носит имя главы семьи) занимается выращиванием овощных культур с 2004 года. Овощи поставляются различным организациям в Якутске, а также в другие населенные пункты республики. Предприниматель добавил, что до массового набега "уборщиков" основную массу урожая хозяева все же успели собрать. "Это же с лета делается. Осталась капуста, которой надо было дозреть. Тем не менее, урон нашей семье нанесен значительный", - заключил он.

https://ria.ru/20240906/chs-1971033068.html

якутск

россия

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якутск, россия, республика саха (якутия), общество, происшествия