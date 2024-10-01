https://ria.ru/20241001/yakutsk-1975758188.html
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку - РИА Новости, 01.10.2024
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку
Фейковое видео о бесплатном сборе капусты с урожайного поля в Якутске стало причиной массового воровства, фермерскому предприятию нанесен ущерб в сотни тысяч... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:03
2024-10-01T16:03
2024-10-01T16:03
якутск
россия
республика саха (якутия)
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39659/38/396593807_0:1154:2000:2279_1920x0_80_0_0_2850ae2adfd9fd26216a7f4fe46fd2bb.jpg
ЯКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Фейковое видео о бесплатном сборе капусты с урожайного поля в Якутске стало причиной массового воровства, фермерскому предприятию нанесен ущерб в сотни тысяч рублей, пострадавшие намерены найти автора ролика, сообщил РИА Новости сын главы хозяйства, предприниматель Артур Эм. Пользователи соцсети в Якутске распространили видеоролик, в котором неизвестная женщина заявляет о том, что на полях фирмы "Эм" жителям разрешили бесплатно собрать для себя урожай капусты. По словам предпринимателя, информация стала "вирусной", и с 27 сентября на их владения хлынули толпы людей с мешками. Призывы предпринимателей остановиться и пояснения, что видео было поддельным, они проигнорировали. "Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете. Думаю, следует найти автора этого видео. Ведь именно распространение фейковой информации стало причиной массового заблуждения", - отметил предприниматель. Частное предприятие "ЭМ Григорий" (фирма носит имя главы семьи) занимается выращиванием овощных культур с 2004 года. Овощи поставляются различным организациям в Якутске, а также в другие населенные пункты республики. Предприниматель добавил, что до массового набега "уборщиков" основную массу урожая хозяева все же успели собрать. "Это же с лета делается. Осталась капуста, которой надо было дозреть. Тем не менее, урон нашей семье нанесен значительный", - заключил он.
https://ria.ru/20240906/chs-1971033068.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39659/38/396593807_0:966:2000:2466_1920x0_80_0_0_9fcb860c33b9869d322ad0fc19628f15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия, республика саха (якутия), общество, происшествия
Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Общество, Происшествия
Жители Якутска украли капусты на сотни тысяч рублей, поверив фейку
Фейковое видео о сборе капусты в Якутске стало причиной массового воровства
ЯКУТСК, 1 окт - РИА Новости. Фейковое видео о бесплатном сборе капусты с урожайного поля в Якутске стало причиной массового воровства, фермерскому предприятию нанесен ущерб в сотни тысяч рублей, пострадавшие намерены найти автора ролика, сообщил РИА Новости сын главы хозяйства, предприниматель Артур Эм.
Пользователи соцсети в Якутске распространили видеоролик, в котором неизвестная женщина заявляет о том, что на полях фирмы "Эм" жителям разрешили бесплатно собрать для себя урожай капусты. По словам предпринимателя, информация стала "вирусной", и с 27 сентября на их владения хлынули толпы людей с мешками. Призывы предпринимателей остановиться и пояснения, что видео было поддельным, они проигнорировали.
"Иначе как мародерством или грабежом это не назовешь. Мы никому не разрешали собирать и увозить выращенные с огромным трудом овощи. Ущерб нанесен в сотни тысяч. В полицию пока не обращались, решим на семейном совете. Думаю, следует найти автора этого видео. Ведь именно распространение фейковой информации стало причиной массового заблуждения", - отметил предприниматель.
Частное предприятие "ЭМ Григорий" (фирма носит имя главы семьи) занимается выращиванием овощных культур с 2004 года. Овощи поставляются различным организациям в Якутске, а также в другие населенные пункты республики.
Предприниматель добавил, что до массового набега "уборщиков" основную массу урожая хозяева все же успели собрать. "Это же с лета делается. Осталась капуста, которой надо было дозреть. Тем не менее, урон нашей семье нанесен значительный", - заключил он.