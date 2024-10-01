https://ria.ru/20241001/wildberries-1975759571.html
В Wildberries опровергли сообщение о продаже беспилотников в Белоруссии
В Wildberries опровергли сообщение о продаже беспилотников в Белоруссии - РИА Новости, 01.10.2024
В Wildberries опровергли сообщение о продаже беспилотников в Белоруссии
Wildberries не продает беспилотники и авиамодели на территории Белоруссии с момента вступления в силу указа президента республики о запрете для физических лиц... РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T16:12
2024-10-01T16:12
2024-10-01T16:12
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Wildberries не продает беспилотники и авиамодели на территории Белоруссии с момента вступления в силу указа президента республики о запрете для физических лиц на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Ранее во вторник начальник управления генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев сообщил, что в Белоруссии внесено представление Wildberries об устранении причин, по которым на данной торговой площадке продавали беспилотные летательные аппараты. По словам Брылева, как показали результаты работы таможенных органов, значительная часть таких товаров поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами. "Wildberries соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь. С момента вступления в силу указа президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются", - сказали в пресс-службе. Там же уточнили, что на данный момент генпрокуратура не выявила нарушений по части продажи физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей на маркетплейсе. "Представление, внесенное в адрес компании, касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам. Предписание Генеральной прокуратуры принято представителями Wildberries к сведению, усилен контроль за его соблюдением", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html
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белоруссия, wildberries, россия, в мире
Белоруссия, Wildberries, Россия, В мире
В Wildberries опровергли сообщение о продаже беспилотников в Белоруссии
Wildberries: маркетплейс не продает беспилотники на территории Белоруссии
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Wildberries не продает беспилотники и авиамодели на территории Белоруссии с момента вступления в силу указа президента республики о запрете для физических лиц на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Ранее во вторник начальник управления генпрокуратуры республики Дмитрий Брылев сообщил, что в Белоруссии внесено представление Wildberries об устранении причин, по которым на данной торговой площадке продавали беспилотные летательные аппараты. По словам Брылева, как показали результаты работы таможенных органов, значительная часть таких товаров поступала в адрес граждан Белоруссии в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьерами.
"Wildberries соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь. С момента вступления в силу указа президента (от 25 сентября 2023 года) о запрете для физических лиц на ввоз в Беларусь, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, продажи названной техники на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются", - сказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что на данный момент генпрокуратура не выявила нарушений по части продажи физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей на маркетплейсе. "Представление, внесенное в адрес компании, касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам. Предписание Генеральной прокуратуры принято представителями Wildberries к сведению, усилен контроль за его соблюдением", - добавили в пресс-службе.