https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html
Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ - РИА Новости, 01.10.2024
Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершилась, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. РИА Новости, 01.10.2024
2024-10-01T10:01
2024-10-01T10:01
2024-10-01T19:29
экономика
wildberries
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершилась, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. "Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой, но в то же время стать более четкой, более структурированной и более правильной. Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам", — сказала Ким. Она добавила, что сейчас компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов. По данным ФНС, 24 сентября ООО "Вайлдберриз" подало в службу заявление об изменениях сведений о юридическом лице. Документ должен быть готов к 2 октября.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.В начале июля партнеры учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
https://ria.ru/20240922/wildberries-1974129254.html
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экономика, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Wildberries, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершилась, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.
"Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой, но в то же время стать более четкой, более структурированной и более правильной. Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам", — сказала Ким.
Она добавила, что сейчас компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов.
По данным ФНС, 24 сентября ООО "Вайлдберриз" подало в службу заявление об изменениях сведений о юридическом лице. Документ должен быть готов к 2 октября.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
В начале июля партнеры учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.