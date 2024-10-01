https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html

Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ

Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ - РИА Новости, 01.10.2024

Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ

Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершилась, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T10:01

2024-10-01T10:01

2024-10-01T19:29

экономика

wildberries

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершилась, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. "Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры. Она должна остаться гибкой, но в то же время стать более четкой, более структурированной и более правильной. Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена и мы теперь готовы к новым проектам", — сказала Ким. Она добавила, что сейчас компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов. По данным ФНС, 24 сентября ООО "Вайлдберриз" подало в службу заявление об изменениях сведений о юридическом лице. Документ должен быть готов к 2 октября.В июне Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы. Таким образом, бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.В начале июля партнеры учредили совместную компанию — ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65 процентов принадлежит Wildberries, 35 — компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор". Генеральным директором стал Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20240922/wildberries-1974129254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии)